CHP İzmir Milletvekili Aytun Çıray, partisinden istifa etti

CHP İzmir Milletvekili Aytun Çıray, partisinden istifa etti.



CHP İzmir Milletvekili Aytun Çıray partisinden istifa ederek Meral Akşener'in yeni partisine katılacağını açıkladı.



Çıray, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na istifasını sundu.



Aytun Çıray kimdir?



1957 yılında İzmir'de doğan Aytun Çıray, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 1981 yılında mezun oldu. Aytun Çıray, Sağlık Bakanlığı Müsteşarlığı yaptığı 4 yıl boyunca 7 Sağlık Bakanı ile çalıştı. 1997 yılında kendi isteği ile istifa ederek müsteşarlık görevinden ayrıldı.



Özel sektörde çeşitli şirketlerin yönetiminde yer alan Çıray, 1995 yılında DYP'den milletvekili aday adayı oldu.



2002 seçimlerinde ANAP İzmir 2. sıradan aday gösterildi ancak parti baraj altında kalınca seçilemedi.



Çıray, daha sonra Demokrat Parti‘ye geçti ve 2007 kongresinde Genel Başkan adayı oldu.



TBMM 24. döneminde 2011 yılında CHP İzmir milletvekili olarak seçilen Çıray, 7 Haziran 2015 tarihinde yapılan genel seçimlerde tekrar CHP İzmir milletvekili seçildi. 1 Kasım 2015 tarihinde yinelenen seçimlerde tekrar CHP İzmir milletvekili seçilen Çıray, Fransızca biliyor. Aytun Çıray, evli ve iki çocuk babası.

