İyi Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray'dan Meral Akşener ve İyi Parti kongresine ilişkin açıklama: "İlk kongrede Meral Akşener Genel Başkan Adayı olacaktır" diyen Çıray, Bahçeli'nin açıklamalarını da "sıtma nöbeti" olarak değerlendirdi

Bu partinin en alt kademesinden en üst kademesine kadar başka bir irade orataya çıktı. Bu irade de hepimizin ortak imzaları ve teklifleriyle ilk yapılacak kongrede genelbaşkan adayı gösterilmesidir.



Ağustos ayı içinde bu kurultayı yapma kararı alınmıştır.



Sayın Bahçeli demokrasi konusunda en son konuşacak adamdır. Genel Başkanımızla arasında fark vardır, birisi kongreden korkar birisi kongreyi kendisi toplar.



MHP'ye saygı duyuyoruz, Bahçeli'nin bu açıklamalarını da sıtma nöbeti olarak görüyorum.



Biz başka partilerin işlerine karışmayız. Aynı şeyi kendilerinden de bekliyoruz. Biz gündemimizi açıkladık.