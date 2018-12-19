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Tartışmaya Vatan Partisi de dahil oldu
Tartışmaya Vatan Partisi de dahil oldu

Ayvalı: Akar'ın şahsında Türk Ordusu hedef alınıyor

Vatan Partisi, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar'a yönelik başlatılan karalama kampanyasına sert tepki gösterdi. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Meltem Ayvalı, Fırat'ın doğusuna yapılacak harekât öncesi Akar'ın şahsında Türk Ordusu'nun hedef alındığını söyledi. CHP ile HDP'nin stratejik işbirliği yaptığını belirten Ayvalı'ya göre Türk Milleti bozgunculuğa geçit vermez

Ayvalı: Akar'ın şahsında Türk Ordusu hedef alınıyor

Fırat'ın doğusuna yapılacak hareket öncesi Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ile CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel arasında başlayan tartışma ülke gündemindeki yerini koruyor.

Tartışmaya Vatan Partisi de dahil oldu.

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Meltem Ayvalı, CHP'nin Akar'a karşı başlattığı karalama kampanyasının hedefinde Türk Ordusunun olduğunu vurguladı.

CHP'li Özel'in açıklamasını hatırlatan Ayvalı, CHP ile HDP'nin Amerikan planları doğrultusunda stratejik ortaklık yaptığını savundu.

Vatan Partisi olarak Akar ve Türk Ordusunun yanında olduklarını belirten Ayvalı, herkesi emperyalizme karşı mücadele cephesine davet etti.


HABER: GÜRKAN DEMİR
KAMERA: AYDIN GERGİN 
ulusal.com.tr

Etiketler; #vatan partisi #hulusi akar
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