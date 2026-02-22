Balıkesir Sındırgı’da deprem

AFAD ve Kandilli son depremler listesine göre Balıkesir Sındırgı’da 3.5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Saat 07:54’te, 7 km derinlikte yaşanan deprem sonrası güncel veriler paylaşıldı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Balıkesir Sındırgı’da deprem
Yayınlanma:

Balıkesir yeni güne depremle başladı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 07:54'te merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU? (22 ŞUBAT 2026)

AFAD tarafından paylaşılan sarsıntının verileri şu şekilde:

Büyüklük: 3.5 (Ml)
Yer: Sındırgı (Balıkesir)
Saat: 07:54:54 TSİ
Derinlik: 7 km
Koordinatlar: 39.18556 N | 28.17611 E

