Balıkesir Sındırgı’da deprem

Balıkesir yeni güne depremle başladı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 07:54'te merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU? (22 ŞUBAT 2026)

AFAD tarafından paylaşılan sarsıntının verileri şu şekilde:

Büyüklük: 3.5 (Ml)

Yer: Sındırgı (Balıkesir)

Saat: 07:54:54 TSİ

Derinlik: 7 km

Koordinatlar: 39.18556 N | 28.17611 E