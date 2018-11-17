Azerbaycan'ın kuruluşunun 100. yıl dönümü, sınır komşusu Iğdır'da kutlandı. Programda Türkiye'nin Azerbaycan'a desteği dile getirildi. Türk ve Azeri ses sanatçıları konserler verdi.

Azerbaycan'ın kuruluşunun 100. yıl dönümü, Iğdır'da düzenlene etkinliklerle kutlandı.



Kutlama programını İstanbul Türkiye Azerbaycan Dayanışma ve Kültür Derneği düzenledi.



Iğdır Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'ndaki program, saygı duruşu ve iki ülke milli marşlarının okunmasıyla başladı.



Programın açılış konuşmasını, İSTAD Başkanı Sefer Karakoyunlu yaptı.



Azerbaycanlı ses sanatçısı Şemistan Alizamanlı ile Türk halk müziği sanatçıları Seyfettin Çelik ve Aşık Mahsut Feryadi konser verdi.



Kutlamaya Iğdır Valisi Enver Ünlü, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, Azerbaycan'ın Kars Başkonsolos Yardımcısı Behbud Gadalı, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.



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