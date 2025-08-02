Azerbaycan doğalgazı Türkiye üzerinden Suriye’ye verilmeye başlandı

Azerbaycan’dan gelen doğalgaz, Kilis üzerinden Türkiye-Suriye Doğalgaz Boru Hattı aracılığıyla Suriye’ye verilmeye başlandı. Proje kapsamında yılda 2 milyar metreküpe kadar gaz akışı hedefleniyor.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Azerbaycan doğalgazı Türkiye üzerinden Suriye’ye verilmeye başlandı
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Suriye Enerji Bakanı Muhammed El-Beşir, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ve Katar Kalkınma Fonu Başkanı Fahad Hamad Al-Sulaiti, Türkiye-Suriye Doğal Gaz Boru Hattı’nın açılış töreni için Kilis’te bir araya geldi.

Törende konuşan Bakan Bayraktar, “Bugün ensar şehrimiz Kilis’te tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. Yıllardır büyük acılar çekmiş Suriyeli kardeşlerimizle bağlarımızı daha da güçlendiriyoruz” dedi.

Bayraktar, projede birlikte çalıştıkları Suriye, Azerbaycan ve Katar’a teşekkür ederek, bu projenin Türkiye-Suriye dostluğunun enerji alanındaki nişanesi olduğunu belirtti.

5 MİLYON HANEYE ELEKTRİK SAĞLAYACAK

Bakan Bayraktar, proje kapsamında Suriye’ye yılda 2 milyar metreküpe kadar doğalgaz ihracatı yapılabileceğini, bu gazla üretilecek elektriğin yaklaşık 5 milyon hanenin ihtiyacını karşılayacağını söyledi.

ABD’DEN TEŞEKKÜR MESAJI

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, X hesabından yaptığı açıklamada Katar’a teşekkür etti. Barrack, “Suriye için hayati önem taşıyan bir gaz girişimini tamamen finanse eden Katar’a içten teşekkürlerimizi sunarız” dedi.

Barrack açıklamasında, 2 Ağustos’tan itibaren Türkiye üzerinden teslim edilen Azerbaycan gazının, 800 MW’lık enerji sağlayarak 5 milyon haneye ışık getireceğini belirtti. “Kritik bir anda rahatlama ve istikrar için atılmış önemli bir adım” diyen Barrack, Katar’ın bu süreçteki rolünü “cesur ortaklık” olarak tanımladı.

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