Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Zeytin Dalı Harekâtına ilişkin Türkiye’ye destek mesajını ilk kez Ulusal Kanal ekranlarından verdi. Kardeş ülke Azerbaycan olarak Türkiye’nin her zaman yanında olduklarını vurgulayan büyükelçi, Hollanda Parlamentosu'nun sözde soykırım kararına da tepki gösterdi.

Türkiye’nin teröre karşı verdiği mücadeleye bir destek de Azerbaycan’dan geldi.



Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Afrin harekâtına destek mesajını Ulusal Kanal aracılığı ile verdi. İbrahim, operasyonun Türkiye’nin sınır güvenliği için gerekli olduğuna dikkat çekti.



Büyükelçi İbrahim, Hollanda Parlamentosunun kabul ettiği sözde soykırım tasarısına da tepki gösterdi.



Büyükelçi bu gibi politik kararlara karşı Türkiye ve Azerbaycan’ın yurtdışında birlikte çalışması gerektiğine vurgu yaptı.



Haber: Hasret Kaya

Kamera: Barış Yurteri

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