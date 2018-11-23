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Azerbaycanlı seracıdan tepki

Aydın'da tartışmalara neden olan jeotermal santrallere 42 dönümlük serasından üretim ve ihracat yapan Azerbaycanlı işadamından da tepki geldi. Rusya'ya kışın ilk domatesini ihraç eden işadamı, bölgedeki 4 jeotermal tesisten serasına sıcak su verilmemesinden dertli.

Azerbaycanlı seracıdan tepki

Aydın'daki jeotermal santrallere Azerbaycanlı işadamı Erdem Yunus Arifoğlu'ndan da tepki geldi. Azerbaycan'da 18 fabrikanın kurulmasına öncülük eden Arifoğlu, Rusya'ya ihracat için Germencik ilçesine 25 milyon liralık domates serası kurdu. Kış sezonunun ilk domatesi Rusya'ya bu seradan gitti. Ama dibindeki jeotermal santralden sıcak su alamıyor. Her yıl 1 milyon liradan fazla kömür yakıyor. Zararı ise büyük.

"Türkiye'nin çok zor bir ekonomik dönemden geçtiği ve peşpeşe büyük şirketlerin konkordato ilan ettiği şu günlerde, enerji kaynaklarımız boşa heba ediliyor. Görmüş olduğunuz jeotermal santralden gelen sıcak su, şuradaki büyük sera işletmesine verilmiyor ve bu sera işletmesinin yıllık enerji masrafı çok büyük miktarlarda."

Jeotermal santrallerin yönetmelikteki 15'inci maddeyi çiğnediği görüşünde.

Arifoğlu'na göre günübirlik denetimler yanlış. En az 1 hafta ölçüm yapılmalı ve önceki reenjeksiyon rakamları karşılaştırılmalı.

Arifoğlu sıcak su için tüm devlet yetkililerine başvurmuş ancak sonuç alamamış.

Yetkililerin yasayı uygulamasını bekliyor.

İşadamı Arifoğlu, Cumhurbaşkanının doğru bilgilendirilmediğine inanıyor.

Yetkililerin ve bürokratların da yanıltıldığını, seraların 1 damla suyu bile eksiltmeyeceğini söylüyor. Sıcak su verilmediği için, 600 dönümlük sera yatırımları da askıya alınmış.


HABER-KAMERA: GÜÇLÜ ÇEZİK
ulusal.com.tr

Etiketler; #aydın #Azerbaycan
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