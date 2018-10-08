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Azeri suç örgütü lideri İstanbul’da yakalandı

Hakkında yakalama kararı bulunan Azeri suç örgütü lideri Nadir Salifov gözaltına alındı.

Azeri suç örgütü lideri İstanbul’da yakalandı

İstanbul’da düzenlenen operasyonda, Azeri suç örgütü lideri Nadir Salifov yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Azerbaycan ile Rusya’da birçok olaya karıştığı ve 2016'nın ağustos ayında Beşiktaş'ta Rövşen Caniyev'in öldürülmesi olayının azmettiricisi olduğu öne sürülen Nadir Salifov’un İstanbul’da olduğu istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Azeri makamlarınca hakkında yakalama kararı verildiği belirtilen Salifov, saklandığı adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından Azerbaycan’a gönderileceği öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #istanbul
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