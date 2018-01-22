'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında Azez'deki Burseya Dağı'nda Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensupları ile PKK/KCK/PYD-YPG'li teröristler arasında dün akşam saatlerinden itibaren çatışmaların yaşandığı belirtildi.
Azez'deki Burseya Dağı'nda Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensupları ile PKK/KCK/PYD-YPG'li teröristler dün akşam saatlerinde başlayan çatışmalar bugün de devam etti
ÖSO mensupları tarafından Burseya Dağı'nda terör örgütü PKK/KCK/PYD-YPG'ye çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.
Görüntülerde ayrıca Burseya Dağında bulunan PKK/KCK/PYD-YPG'li teröristin etkisiz hale getirilme anları da yer alıyor.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin bölgesindeki Zeytin Dalı Harekatı'ndan yeni haberler geliyor... Azez'deki Burseya Dağı'ndan sıcak görüntüler geldi
'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında Azez'deki Burseya Dağı'nda Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensupları ile PKK/KCK/PYD-YPG'li teröristler arasında dün akşam saatlerinden itibaren çatışmaların yaşandığı belirtildi.
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