Türkiye, vatanı için şehit olan kahraman 4 Mehmetçik'ini son yolculuğuna uğurladı. Deniz Yüzbaşı Celaleddin Özdemir Ankara'da, piyade sözleşmeli erler Mehmet Erdoğan Adana'da, Ethem Barış Konya'da, Servet Akkuş Afyon'da son yolculuklarına uğurlandı.

Denizciydi, ama o dağları tercih etti. Hendek operasyonlarında kilit rol oynadı. PKK'ya ağır darbe vurdu. Türkiye'nin gizli kahramanıydı Deniz Yüzbaşı Celaleddin Özdemir, Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda görevliydi. Onu Türkiye bu fotoğrafıyla tanıdı.



Suriye'nin Azez kasabasında PKK'nın açtığı ateş sonucu yaralandı, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.



Deniz Yüzbaşı Celaleddin Özdemir için Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde tören yapıldı. Törene, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler,CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve binlerce yurttaş katıldı.



Şehidin naaşı, kılınan cenaze namazın ardından top arabasına konularak Cebeci Askeri Mezarlığı’na götürüldü.



Hakkari'nin Irak sınırındaki Distepe üs bölgesindeki saldırı sonucu şehit olan 3 Mehmetçik için de ilk tören Hakkari'de yapıldı.



Piyade sözleşmeli er Mehmet Erdoğan, memleketi Adana'ya uğurlandı.



Erdoğan'ın naaşı kılınan cenaze namazının ardından Sevinçli Mahalle Mezarlığı'na ebediyete uğurlandı.



Beş kardeş olan şehidin, ağabeyi Hamza Erdoğan'ın da Hakkari'de farklı bir birlikte sözleşmeli er olarak görev yaptığı öğrenildi.



Er Ethem Barış için de Konya'da tören vardı.



Ilgın ilçesinde yapıldı tören. Binlerce kişi katıldı. Ethem Barış, 4 yıldır görev yapıyordu.



Kahraman askerlerden biri de Afyonkarahisar'da defnedildi. 3 şehitten biriydi sözleşmeli er Servet Akkuş.



İscehisar ilçesinde cenaze namazı kılındı. Şehidin eşi Hacer Akkuş, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Bunu böylece bilin. Bir tane daha aslan yetiştiriyorum haberiniz olsun. O da asker olacak. Sizleri sevindirmeyeceğim, sizleri güldürmeyeceğim" dedi. terenin ardından Çalışlar köyünde sonsuzluğa uğurlandı.





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