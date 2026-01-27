Aziz İhsan Aktaş davası başladı: Tutuklu belediye başkanları hakim karşısında!

Liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddiasıyla hazırlanan iddianame kapsamında yargılama süreci resmen başladı. Toplam 200 sanığın yargılandığı dava, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Marmara Silivri Ceza İnfaz Kurumları Silivri Kampüsü'nde görülüyor.

Duruşmada, "çıkar amaçlı suç örgütü" kapsamında yargılanan kritik isimler hazır bulundu. Tutuklu yargılanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar hakim karşısına çıktı. Ayrıca, soruşturma aşamasında tahliye edilerek görevine iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere de sanıklar arasında yer aldı.

Duruşmayı takip etmek üzere CHP kanadından geniş bir katılım sağlandı. CHP Genel Başkan Yardımcıları Gül Çiftçi, Burhanettin Bulut ve Sevgi Kılıç ile CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ve çok sayıda parti meclis üyesi salondaki yerini aldı. Türkiye Barolar Birliği Başkanvekili Vahap Şener ve tutuklu başkan Rıza Akpolat'ın eşi Yeşim Akpolat da izleyiciler arasındaydı.

SALONDA TEZAHÜRAT GERGİNLİĞİ

Duruşmanın başlangıcında sanıkların salona girişi sırasında izleyici bölümünden tezahürat seslerinin yükselmesi üzerine mahkeme heyeti duruma müdahale etti. Yoklamaların alınmasıyla başlayan duruşmada, gerginliğin artması üzerine mahkeme başkanı uyarılarda bulundu.

Salondaki disiplini sağlamak adına net konuşan Mahkeme Başkanı, izleyicilere yönelik şu ifadeleri kullandı: "Duruşmada tezahürat yapılması halinde izleyici olmadan duruşmaya devam ederiz. Herkes bu tarz davranışlardan kaçınsın. Sanığa bir yararı yok bu tavrın. Kimliğine bakılmaksızın görüntü ve ses kaydı yapan kişi suç işliyordur. Basın mensupları telefonu mesajlaşmak amacıyla kullanabilir. İzleyiciler bu tarz davranışlardan kaçınsın. İzleyiciden bir sözlü sataşma olursa izleyici olmadan devam ederiz. Herkes kurallara uysun."

Mahkeme heyeti, duruşmanın işleyişine dair teknik detayları da paylaştı. Avukat sınırlandırılması ve duruşma takvimi hakkında bilgi veren Mahkeme Başkanı şunları kaydetti: "Örgütlü suçlarda en fazla 3 avukat sınırı var ama duruma talebe göre değerlendirebiliriz. Her sanık yönünden 20 avukat alsak zaten salona sığmaz ama imkanlar dahilinde talepleri karşılamaya çalışırız. Duruşmayı haftanın 5 günü yapmayı planlıyoruz. Ama arada 1'er gün ara verebiliriz. Bunlar gidişatta belli olacak mutlak değil. Öncelik tutuklu sanıkların savunmaları. Savunma ve iddia bütünlüğü açısından savunmaları kurum bazlı almanın daha sağlıklı olacağı kanaatine vardık."

Duruşma, yoklamaların tamamlanmasının ardından sanık savunmalarının alınmasıyla devam edecek.