Aziz İhsan Aktaş davasında ara karar: Avcılar eski belediye başkanı Utku Caner Çaykara tahliye edildi

Belediye başkanlarına rüşvet verilerek ihale süreçlerinin yönlendirildiği iddiasıyla açılan 200 sanıklı davada mahkeme ara kararını açıkladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Aziz İhsan Aktaş davasında ara karar: Avcılar eski belediye başkanı Utku Caner Çaykara tahliye edildi
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İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, liderliğini Aziz İhsan Aktaş’ın yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik davanın tutukluluk incelemesini tamamladı. İddianamede, örgütün belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği belirtiliyor. Toplam 200 sanığın yargılandığı bu kapsamlı dosyada, tutuklu sanıkların mevcut durumları ve dosyaya sunulan yeni talepler mahkeme heyeti tarafından değerlendirildi.

MAHKEMEDEN 5 İSİM İÇİN TUTUKLULUĞA DEVAM KARARI

Yapılan inceleme sonucunda Celal Tekin, Ceyhan Kayhan, Erhan Daka, Oya Tekin ve Rıza Akpolat’ın tutukluluk hallerinin ayrı ayrı devam etmesi kararlaştırıldı. Heyet bu karara gerekçe olarak; suçun vasıf ve mahiyetini, mevcut delil durumunu ve sanıkların suçu işlediğine dair kuvvetli şüphe oluşturan somut delillerin dosya kapsamında bulunmasını gösterdi.

Kanunda öngörülen ceza miktarı göz önüne alındığında tutuklama tedbirinin şu aşamada ölçülü olduğu kararda vurgulandı. Ayrıca sanıkların kaçma şüphesinin bulunması ve adli kontrol tedbirlerinin orantılılık ilkesi gereğince yetersiz kalacağı kanaati de mahkeme tutanaklarında yer aldı.

SAĞLIK SORUNLARI TAHLİYE GETİRDİ

Dosyadaki diğer tutuklu sanıklar Özcan Zenger ve görevden uzaklaştırılan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara cephesinde ise farklı bir karar çıktı. Mahkeme heyeti, bu iki ismin cezaevinde geçirdikleri süreyi mercek altına aldı. Sanıkların ve avukatlarının dosyaya sundukları sağlık durumlarına ilişkin dilekçeler ile duruşmalara yansıyan sağlık sorunları kararda belirleyici oldu.

Mevcut sağlık tabloları itibarıyla sanıkların tutukluluk halinin devamının bu aşamada ölçülü olmayacağına kanaat getirildi. Kararın ardından Zenger ve Çaykara, başka bir suçtan tutuklu veya hükümlü bulunmamaları şartıyla ve adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

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