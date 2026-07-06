Aziz İhsan Aktaş davasında dikkat çeken savunma! "Kimse aile bağı nedeniyle suçlanamaz"

Belediye başkanlarına rüşvet verilerek ihale süreçlerinin organize edildiği iddiasıyla hazırlanan iddianame kapsamında, liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütü davasında yargılamalar sürüyor. Toplam 200 sanığın bulunduğu dosyada, cumhuriyet savcısının 14 Mayıs günü açıkladığı mütalaaya karşı sanıklar ve avukatları mahkemede savunmalarını yaptı.

"HATALI İŞLEM YÜZÜNDEN TUTUKLANDIM"

Duruşmada hakim karşısına çıkan isimlerden biri Beşiktaş Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü tutuksuz sanık Çağdaş Ateşçi oldu. Hakkındaki iddialara yanıt veren Ateşçi, mahkemedeki beyanında şu ifadeleri kullandı: "Savcılık benim 2 suç yönünden beraatımı, 1 suç yönünden ise cezalandırılmamı talep etmiş. İddia makamının benim yönümden ‘edimin ifasına fesat karıştırma' suçundan cezalandırılmamı istemesini kabul etmem mümkün değildir. Yapılan ihalelerde kanuna aykırı husus yoktur. 15 aydır herhangi bir ihale yapılmamıştı. 13 ayda ise 2 ihale yapıldı. Ben suç işlesem, bunu kabul ederim. Ancak ben birinin hatalı işlemi yüzünden tutuklandım, sonrasında ise serbest bırakıldım. Ben bir memur, devlet personeliyim. Bir suç işlemem mümkün değildir. Mahkemeden beraatımı talep ediyorum"

ÖRGÜT LİDERİNİN KARDEŞİ İÇİN "AİLE BAĞI" SAVUNMASI

Örgüt lideri olduğu iddia edilen Aziz İhsan Aktaş'ın erkek kardeşi olan tutuksuz sanık Doğan Aktaş'ın avukatı Melek Kara da mütalaaya karşı söz aldı. Müvekkilinin salt akrabalık ilişkileri nedeniyle suçlandığını öne süren Kara, şirketin ticari faaliyetlerine dikkat çekerek iddia makamının mütalaasına katılmadıklarını belirtti. Avukat Kara, "Kimse, aile bağları gerekçe gösterilerek suçlanamaz, örgüt üyesi sıfatıyla gösterilemez. İddia makamının mütalaasına katılmıyoruz. Sanığın delilleri gizleme, silme gibi bir durumu söz konusu değildir. Dosyada tüm deliller toplanmıştır. Şirket hem akaryakıt, hem inşaat alanında büyük ölçekli ticari faaliyet göstermektedir. Bu denli köklü bir şirketin paravan şirket olması mümkün değildir. İddia makamı tarafından müvekkilin üzerine yüklenen ‘mal varlığı değerlerini aklama' suçunu kabul etmiyoruz" ifadelerini kaydetti.

İddianamede yer alan MASAK raporundaki tespitleri de reddeden Avukat Kara, dosyadaki ihale bedelleri ile hakkediş bedelleri arasındaki farkın ticari birer hizmet ve çeşitli belediye faaliyetleri olduğunu aktardı. Kara, "MASAK raporunda ihale bedelleri ve hakkediş bedelleri arasındaki fark izaha muhtaç olarak vurgulanmış. Bu miktarlar birer hizmettir, çeşitli belediye faaliyetidir. Giderler arasında yer alan yakıt, Doğan Aktaş'ın akaryakıt şirketinden alınmıştır. Bu firmalar denetlenmiştir. Burada bir suç geliri elde edildiği iddiası kabul edilemez. Müvekkil ihaleye fesat karıştırmamıştır. Doğan Aktaş'ın tüm suçlar yönünden beraatını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Duruşma, dosyada yer alan diğer sanıkların mütalaaya karşı savunmalarının alınmasına devam edilmesi amacıyla yarına ertelendi.