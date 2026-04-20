Aziz İhsan Aktaş davasında gerginlik: salon karıştı!

İş insanı Aziz İhsan Aktaş’ın liderliğini yaptığı iddia edilen suç örgütüne yönelik davanın Silivri’de görülen ikinci duruşmasında tnık beyanlarına tepki gösteren tutuklu sanık Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, mahkeme başkanının talimatıyla duruşma salonundan tahliye edildi.

Toygu Ökçün
Yayınlanma:

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi yerleşkesinde yürütülen yargılamada, 16’sı tutuklu toplam 200 sanık bulunuyor. Çıkar amaçlı suç örgütü kurma ve rüşvet yoluyla ihaleleri organize etme iddialarıyla açılan davanın bugünkü celsesinde, tanık dinleme aşamasına geçildi.

TANIK BEYANI VE SALONDAKİ GERGİNLİK

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde tanık Necati Tosun’un, Aziz İhsan Aktaş ile Kadir Aydar arasında geçtiğini iddia ettiği bir diyaloğu aktarması üzerine gerginlik tırmandı. Tutuklu sanık Kadir Aydar, tanığın ifadelerini şu sözlerle reddetti:

"Yalan söylüyor. Sen bunu nereden duydun? O an duymuş gibi söylüyorsun. Öyle bir şey yok. Aziz İhsan Aktaş’ın adamı. O ne anlatıyorsa onu anlatıyor, teyit ediyor"
Tepkisini “Yalancı” ifadesiyle sürdüren Aydar, mahkeme düzenini bozduğu gerekçesiyle heyet başkanı tarafından salondan çıkarıldı.

MAHKEME BAŞKANININ TALİMATI VE ARA KARAR

Jandarma nezaretinde salondan çıkarılan Aydar, koridorda tepkisini şu ifadelerle dile getirdi:

"Yalancılar dışarıda, bizler içerideyiz. Adam dışarıda, ben içerideyim. Verin müebbet gitsin o zaman. Hepsi yalancı"
Yaşananların ardından Aydar’ın avukatının itirazlarını yanıtlayan Mahkeme Başkanı, yargılama usulüne yönelik kesin tavrını şu sözlerle ortaya koydu:

"Usulü bozan herkesi atarım salondan. Dışarısıyla hiç ilgilenmiyorum; o haber çıkmış, bu haber çıkmış"
Mahkeme heyeti, duruşmanın yarın devam etmesine karar vererek celseyi sonlandırdı. Soruşturma kapsamındaki tanık beyanlarının alınmasına bir sonraki oturumda devam edilecek.

