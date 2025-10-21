Aziz İhsan Aktaş dosyasında yeni gelişme: İki CHP’li milletvekili hakkında fezleke hazırlanacak

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü dosyası kapsamında, halen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekilliği görevini sürdüren Özgür Karabat ve Burhanettin Bulut hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve iddianamesi dün tamamlanan dosyada, iki milletvekili hakkında yer alan rüşvet iddialarına ilişkin soruşturma evrakı, fezleke hazırlanması amacıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.

19 TEMMUZ 2024 TARİHLİ RÜŞVET İDDİASI

Soruşturma dosyasında, CHP’li milletvekilleri Özgür Karabat ve Burhanettin Bulut hakkında 19 Temmuz 2024 tarihinde rüşvet aldıklarına dair iddiaların yer aldığı belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında değerlendirilen bu iddialar, milletvekillerinin dokunulmazlıkları nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilerek fezleke sürecine dahil edildi.

Savcılık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, dosyada yalnızca Aziz İhsan Aktaş suç örgütü kapsamında yürütülen soruşturmaya dair belgeler bulunuyor. CHP milletvekilleri Özgür Karabat ve Burhanettin Bulut’un isimlerinin geçtiği bölümler ise ayrı bir dosya olarak ayrıldı ve fezleke hazırlanmak üzere Ankara’ya gönderildi.