Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davası: Eski Belediye Başkanının babası hakim karşısında

Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğindeki suç örgütünün belediye başkanlarına rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla açılan 200 sanıklı davaya devam edildi. Sanıklar ve avukatları, savcılığın esasa ilişkin mütalaasına karşı savunmalarını mahkemeye sundu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davası: Eski Belediye Başkanının babası hakim karşısında
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İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nin karşısında bulunan yeni duruşma salonunda görülen davaya taraf avukatları ile bir kısım tutuklu ve tutuksuz sanık katıldı. Oturumda sanıklar, cumhuriyet savcısının daha önce mahkemeye sunduğu esasa ilişkin mütalaasına karşı söz alarak savunmalarını gerçekleştirdi.

BELEDİYELERDEKİ RÜŞVET ÇARKI İDDİASI

Yargılamaya konu olan iddianamede, liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütünün faaliyetleri yer alıyor. Örgütün, belediye başkanlarına rüşvet verdiği ve bu yolla ihale süreçlerini kendi lehlerine organize ettiği iddia ediliyor. Hazırlanan dosya kapsamında şu an 11'i tutuklu olmak üzere toplam 200 sanık yargılanıyor.

Duruşmada, görevden uzaklaştırılarak tutuklanan Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın babası da dinlendi. Tutuksuz sanık olarak yargılanan Mustafa Aydar, mahkeme heyetine yaptığı savunmada üzerine atılı suçlamaları reddederek "Hayatım boyunca ticaretten başka bir iş yapmadım. Yaklaşık 3 bin tane daire yapıp sattım. Hepsi de iş insanlarıydı, doktorlardı, her yerden insanlar vardı. Hiç bir usulsüzlükle karşılaşmadım, hepsi bana 'Allah razı olsun' dediler' beraatımı talep ederim" dedi.

SAVUNMALAR YARIN DEVAM EDECEK

Mustafa Aydar'ın ardından söz alan diğer tutuklu ve tutuksuz sanıklar da mütalaadaki suçlamaları kabul etmediklerini belirterek mahkemeden beraatlarını talep etti. Mahkeme heyeti, dosyada yer alan diğer sanıkların mütalaaya karşı savunmalarının alınması işlemine devam edilebilmesi için duruşmayı yarına erteledi.

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