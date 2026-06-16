Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 33. duruşma tamamlandı: "Olmayan iş yüzünden yargılanıyoruz!"

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda görülen davanın 33. duruşması gerçekleştirildi. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik yürütülen ve aralarında 6'sı görevden uzaklaştırılmış toplam 7 belediye başkanının da bulunduğu 7'si tutuklu 200 sanıklı davada, sanıklar ve avukatları cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunmalarını sundu.

"BİR YILDIR BOŞUNA YATIYORUM"

Duruşmada ilk olarak Seyhan Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde geçmişte görev yapan tutuklu sanık Özcan Zenger savunma yaptı. Hakkındaki rüşvet iddialarını kesin bir dille reddeden Zenger, soruşturma kapsamında eşit muamele görmediğini öne sürdü. Mal varlığının kaynağının belli olduğunu belirten Zenger, "Ne kimseden para aldım ne kimseye para teslim ettim. Ne kendi adıma ne başkasının adına kimseden herhangi bir talebim olmamıştır. Mal varlığım belli. Alın terimle aldığım malların dışında hiçbir şeyim yoktur. Kimseyle para ilişkim olmadı. Yıllarca kadrolu işçi olarak çeşitli birimlerde çalıştım, daha sonra emekli oldum. Benimle benzer suçlardan yargılanan bazı kişiler ya hiç tutuklanmadı ya da tahliye oldu. Hiç soruşturma konusu yapılmaması gereken iddiayla bir yıldır tutukluyum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Zenger'in ardından kürsüye görevinden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar geldi. Karalar, iddiaların merkezinde yer alan olayların, kendisinin Seyhan Belediye Başkanı olduğu dönemde yaşandığını hatırlattı. Savunmasında, o dönem Seyhan Belediyesi'nin temizlik işlerini yürüten yüklenici firmanın sahibi Baki Nugay'ın ifadelerine odaklanan Karalar, Nugay'ın gözaltına ilk alındığında suçlamaları reddettiğini, itiraflarının ise ancak 5 ay sonra geldiğini dile getirdi. Nugay'ın toplam üç kez ifade verdiğini belirten Karalar, "Birinde 'Zeydan Karalar ile görüştüm' demiyor, birinde 'Zeydan Karalar ile defalarca görüştüm' diyor. Öbüründe bir kez görüştüğünü söylüyor ama ortak ifade, hak edişlerin yapılmadığı, ödemelerin geciktiği, dolayısıyla bizim ona menfaat temin etmemiz doğrultusunda. Üç ifadesinde de benzer şekilde söylüyor." dedi.

45 AY SONRA GELEN SÖZDE MENFAAT İDDİASI

Baki Nugay'a ait firmayı önceki yönetimden devraldıklarını ve firmanın o dönemden kalma alacakları bulunduğunu ifade eden Karalar, iddia edilen menfaat sağlama tarihi ile göreve başlama tarihi arasındaki zaman farkına dikkat çekti: "O zamandan kalan hak edişleri, alacakları vardı. Sözde çıkar sağlamayı söylediğiniz tarih 17 Kasım 2017. Yani ben göreve başladığımdan tam 45 ay sonra, yaklaşık 4 yıl sonra. Kendi de burada ödemeleri düzgün aldığını beyan etti. Baki Nugay sürekli ifade değiştiriyor."

"ORTADA İHALE YOK, RÜŞVET YOK, SUÇ DA YOK!"

Savunmasının son bölümünde belediye başkanlarının ihale süreçlerindeki yetkilerini ve işleyişi anlatan Karalar, Aziz İhsan Aktaş ve Baki Nugay'ın şirketlerinin kendi dönemlerinde hiçbir iş almadığını belirtti. Gelecekte olabilecek varsayımsal işler üzerinden suçlandıklarını savunan Karalar, sözlerini "Ne Aziz İhsan Aktaş'ın şirketi ne Baki Nugay'ın şirketi o dönemde bizden bir iş almadı. Alabilseydi, bir ihtiyaç olsaydı belki alırlardı. Belediye başkanlarının ihale almada, vermede bir yetkileri yok. İhale komisyonu ihtiyaç duyar, ihale yapılır, hangisi hak ediyorsa o alır. Burada söz konusu olan bir iş yok. Olmayan bir iş ileride olabilir varsayımıyla bize suç isnat ediliyor. Olmayan bir iş için biz burada sorgulanıyoruz. Rüşvet anlaşması yok. İhale yok. İrtikap yok. O zaman suç da yok. İzah ettiğim hususları ve çelişkileri, takdir ve vicdanınıza bırakarak savunmamı sonlandırırken beraatımı istiyorum." sözleriyle ifadelerini tamamladı.

Karalar'ın ardından savcılık mütalaasında hapis cezası istenen tutuksuz sanıklar ile haklarında beraat talep edilen diğer tutuksuz sanıklar da sırayla söz alarak mahkemeden beraat talebinde bulundu. Sanık beyanlarının ardından avukatlar da müvekkillerinin beraati yönünde savunma yaptı.

Şu ana kadar toplam 119 sanığın mütalaaya karşı savunmasının alındığı duruşma, kalan sanıkların beyanlarının dinlenmesi amacıyla yarına ertelendi.