Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında ara karar: 7 sanık tahliye edildi

Aziz İhsan Aktaş’ın liderliğinde kurulduğu öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik 200 sanıklı davanın duruşması, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Silivri Kampüsünde görüldü. İddianamede, sanıkların belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettikleri iddia ediliyor.

Dosyada yargılanan sanıklar arasında, tutuklanmalarının ardından görevden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar bulunuyor. Ayrıca tahliye edilen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile tahliye edilmesinin ardından görevine iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere de davanın sanıkları arasında yer alıyor.

SAVUNMALAR 25 ŞUBAT'TA BİTTİ

Sanıkların ve avukatlarının savunmaları 25 Şubat tarihinde sona erdi. Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının taleplerini değerlendirmek ve ara kararını oluşturmak amacıyla oturuma bir gün ara verdi.

7 SANIĞA TAHLİYE, 17 SANIĞA TUTUKLULUĞA DEVAM

Bir günlük aranın ardından bugün yeniden toplanan mahkeme, ara kararını açıkladı. Heyet; BELTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Önder Gedik, Esenyurt Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Adnan Acar, Esenyurt Belediyesi Temizlik İşleri Personeli Mustafa Yolcu, Esenyurt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Mehmet Şimşek, İSFALT Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Karataş, İSFALT Genel Müdür Yardımcısı Sencer Hacıoğlu ve İSFALT Satın Alma Müdürü Rana Uysal’ın tahliyesine karar verdi. Tahliye edilen 7 sanık hakkında ‘yurt dışına çıkış yasağı’ adli kontrol tedbiri uygulanacak.

Öte yandan, görevlerinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara’nın da aralarında bulunduğu 17 sanığın tutukluluk hallerinin, dosyadaki delil durumu göz önünde bulundurularak devamına hükmedildi.

Mahkeme heyeti ayrıca, dosyada ismi geçen memurlar hakkında soruşturma başlatılması için ilgili kurumlara resmi yazı yazılmasına karar verdi. Henüz savunması alınmayan 4 sanık ile beyanı alınmayan müştekiler hakkında ise ‘zorla getirme’ kararı çıkarıldı. Duruşma 20 Nisan tarihine ertelendi.

Heyet, yargılama kapsamında savunmasını tamamlayan tutuksuz sanıkların bundan sonraki duruşmalardan vareste tutulmasına hükmetti. Kararda, sanık Alican Abacı hakkında daha önce uygulanan ‘ev hapsi’ tedbirinin aynen devam etmesi kararlaştırıldı.

GİZLİ TANIKLAR SEGBİS İLE DİNLENECEK

Davanın bir sonraki celsesinde, dosyada yer alan ‘gizli tanıkların’ beyanları alınacak. Mahkeme, gizli tanıkların güvenliği amacıyla kimliklerini gizli tutarak, SEGBİS üzerinden ses ve görüntüleri değiştirilerek dinlenmesine karar verdi.

Yargılama sürecinde henüz savunması alınmayan 4 sanık ile beyanı eksik olan müştekiler hakkında ‘zorla getirme’ kararı çıkarıldı. Ayrıca duruşmada, sanıklar ve avukatlarının sahte olduğunu iddia ettiği belgelerin detaylı şekilde incelenmesine hükmedildi.

Mahkeme, dosyada firari konumda bulunan Okan Övet hakkındaki yakalama kararının devam ettiğini bildirdi. Aynı zamanda sanıkların mal varlıklarına konulan tedbirlerin sürdürülmesine karar verildi. İncelemeler kapsamında, Maya Rezidans yönetimine bir müzekkere yazılarak aidat ödeme dökümlerinin istenmesi talep edildi. Dava dosyasında ismi geçen memurlar hakkında yasal işlem başlatılması için de ilgili kurumlara resmi yazı yazılması kararlaştırıldı.

DURUŞMALAR 22 MAYIS'A KADAR SÜRECEK

Alınan bu ara kararların ardından heyet, duruşmayı 20 Nisan tarihine erteledi. Mahkeme, yeniden başlayacak yargılama sürecinin kesintisiz olarak 22 Mayıs'a kadar süreceğini açıkladı.