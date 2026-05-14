Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında ara karar: Tahliyeler var

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda görülen duruşmada, 11'i tutuklu 200 sanığın yargılanmasına devam edildi. Savunma avukatlarının, "Müvekkillerinin işlemedikleri suçtan tutuklu olduklarını ve bu durumun artık cezalandırmaya dönüştüğünü" savunarak tahliye talep etmesi üzerine mahkeme ara kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti; Ali Rıza Yılmaz, Burak Kangal, Kazım Gökhan Yankılıç ve Rabil Artan’ın tahliyesine hükmetti.

BELEDİYE BAŞKANLARININ TUTUKLULUK HALİ DEVAM EDİYOR

Dosya kapsamında tutuklu bulunan isimlerden Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ile Celal Tekin, Ceyhan Kayhan, Erhan Daka ve Özcan Zenger'in ise tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Ayrıca sanıkların şahsi hesaplarındaki blokelerin kaldırılmasına hükmeden mahkeme, duruşmayı 15 Haziran’a erteledi.

ASIRLIK HAPİS CEZASI TALEPLERİ: MÜTALAADAN SARSICI DETAYLAR

Cumhuriyet savcısının açıkladığı mütalaada, suç örgütünün hiyerarşisi ve istenen cezalar dikkat çekti:

Aziz İhsan Aktaş: "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "ihaleye fesat karıştırma" ve "rüşvet" gibi suçlardan 103 yıldan 280 yıla kadar hapis.

Baki Nugay: Benzer suçlardan toplam 119 yıldan 328 yıla kadar hapis cezası istendi.

Rıza Akpolat (Beşiktaş Belediye Başkanı): 30 kez ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet suçlamalarıyla 86 yıldan 234 yıla kadar hapsi talep edildi.

Diğer Başkanlar: Zeydan Karalar, Abdurrahman Tutdere, Kadir Aydar ve Oya Tekin hakkında ise "rüşvet" suçundan 4 yıldan 12’şer yıla kadar hapis cezası öngörüldü.

Mütalaada ayrıca, sanıklar Aktaş ve Nugay'ın soruşturma aşamasında verdikleri bilgiler doğrultusunda haklarında "etkin pişmanlık" hükümlerinin uygulanması talep edildi. Bir sonraki duruşmada sanıkların ve avukatların esas hakkındaki mütalaaya karşı son savunmalarını yapmaları bekleniyor.