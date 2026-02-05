Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının yedinci duruşması başladı

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yürütülen ve kamuoyunda Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davası olarak bilinen yargılamanın yedinci duruşması, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda gerçekleştirildi.

Aralarında 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da bulunduğu 200 sanıklı davada, 33 tutuklu sanık ve avukatları hazır bulundu. Duruşmaya, sanık Aziz İhsan Aktaş ile bazı tutuksuz sanıkların yanı sıra CHP'li yöneticiler, partililer ve sanık yakınları katılım sağladı. Jandarma ekiplerinin salon ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldığı duruşma, çok sayıda basın mensubu tarafından takip edildi. Tutuklu sanıkların savunmalarının alınmasının ardından cumhuriyet savcısı, sanıkların tutukluluk durumlarına ilişkin mütalaasını açıkladı.

TAHLİYE İSTENEN İSİMLER BELLİ OLDU

Savcılık makamı, dosyada yer alan raporlar, sanıkların savunmaları, tutuklulukta geçirdikleri süre ve dosya kapsamını bir bütün olarak değerlendirerek üç ismin tahliyesi yönünde görüş bildirdi. Savcı; Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Çalış, Avcılar Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Satın Alma Şefi İbrahim Koçyiğit ve İSFALT İhale Komisyonu mali üyesi Oktay Aktaş'ın tahliyesine karar verilmesini istedi. Cumhuriyet savcısı, geriye kalan 30 tutuklu sanık hakkında ise mevcut delil durumu ve kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren deliller ışığında tutukluluk hallerinin devamı yönünde karar verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının taleplerini alarak duruşmaya devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 579 sayfalık iddianamede, Beşiktaş, Avcılar ve Esenyurt Belediyeleri ile İstanbul ASFALT Fabrikaları San. ve Tic. AŞ ve İETT "suçtan zarar gören" kurumlar olarak tanımlanıyor. 19 kişinin "mağdur", 33'ü tutuklu 200 kişinin ise "şüpheli" sıfatıyla yer aldığı iddianamede rekor hapis cezaları talep ediliyor. Sanıklardan Aziz İhsan Aktaş'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", 42 farklı fiilden "ihaleye fesat karıştırma", 4 farklı fiilden "edimin ifasına fesat karıştırma", 5 farklı fiilden "resmi belgede sahtecilik", 21 farklı fiilden "özel belgede sahtecilik", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık", 10 farklı fiilden "rüşvet verme", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "gerçeğe aykırı fatura düzenleme" suçlarından toplamda 187 yıldan 450 yıla kadar hapsi ve mal varlıklarının müsaderesi isteniyor.

BELEDİYE BAŞKANLARI HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR

İddianame kapsamında yargılanan belediye başkanları için de çeşitli suçlardan hapis cezaları öngörülüyor. Tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Avcılar Belediye Başkanı sanık Utku Caner Çaykara'nın 2 farklı fiilden "ihaleye fesat karıştırma" ve "rüşvet alma" suçlarından 5 yıldan 15 yıla kadar hapsi istenirken, görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı sanık Ahmet Özer'in 2 farklı fiilden "ihaleye fesat karıştırma" ve 2 farklı fiilden "özel belgede sahtecilik" suçlarından 3 yıldan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Ayrıca görevlerinden uzaklaştırılan Seyhan Belediye Başkanı sanık Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı sanık Kadir Aydar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı sanık Zeydan Karalar ile görevinden uzaklaştırılan ancak adli kontrolün kaldırılmasıyla görevine iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı sanık Abdurrahman Tutdere hakkında "rüşvet alma" suçundan 4 yıldan 12'şer yıla kadar hapis cezası isteniyor.

RIZA AKPOLAT İÇİN 337 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Hazırlanan iddianamede en yüksek ceza taleplerinden biri de görevinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı sanık Rıza Akpolat için yapıldı. Akpolat'ın "suç örgütüne üye olma", 26 farklı fiilden "ihaleye fesat karıştırma", 3 farklı fiilden "resmi belgede sahtecilik", 19 farklı fiilden "özel belgede sahtecilik", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık", 4 farklı fiilden "rüşvet alma", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "haksız mal edinme" suçlarından 133 yıldan 337 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve suçtan elde ettiği malvarlıklarının müsadere edilmesi talep ediliyor.