İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İZBAN, metro ve tramvay işçileri arasındaki gerilim zirveye çıktı. Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu önce rest çekti, sonra işçi ve sendikacılara hakaret etti. Metro çalışanlarıyla yapılan toplantının ayrıntılarını Demiryol-İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Hüseyin Ervüz Ulusal Kanal’a anlattı.

İzmirlileri yaya bırakacak hamleler peş peşe geldi. Önce İZBAN’a grev pankartı asıldı şimdi de metro ve tramvaylarda grev sürecine girildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, emekçilerin ayağına gitti, sopa gösterdi.



Kamuoyu, “Kocaoğlu-İşçi toplantısı”nın ayrıntılarını belediyenin basın bülteninden okudu. Peki, o toplantıda başka neler yaşandı. Demiryol-İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Hüseyin Ervüz, kamuoyundan gizlenen ayrıntıları Ulusal Kanal’a anlattı.



Teklifin ardından, sendika başkanı Aziz Kocaoğlu’nun isteğiyle salondan çıktı. İşçiler teklifi reddetti ve isteklerini iletti.



İşte bu ifade üzerine Kocaoğlu sinirlendi, işçiye ve sendikacılara ağıza alınmayacak sözler sarfetti.



Kocaoğlu, argo sözlerini tehditle noktaladı; “Nereye giderseniz gidin, grevin sonunda siz pişman olursunuz” dedi.



Aziz Kocaoğlu İZBAN, metro ve tramvay toplu görüşme pazarlıklarında yeni bir model deniyor. Teklif kapıdan çıkınca geçerliliğini yitiriyor.



Grev pankartının metro ve tramvaylara asılması için geri sayım başladı. İZBAN grevi nedeniyle ulaşım sorunu yaşanan İzmir’de metro ve tramvayların çalışmaması trafiğin durması anlamına geliyor.



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