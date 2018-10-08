İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Önümüzdeki yerel seçimlerde yeniden belediye başkanı adayı olmayacağını duyuran İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, canlı yayında CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına konuk oldu.



'SİYASETİ BIRAKIYORUM'

2004’ten bu yana üç dönemdir İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı yürüten CHP’li Aziz Kocaoğlu siyaseti bırakacağını açıkladı.

Kocaoğlu ayrıca, Ahmet Hakan'ın sorduğu "Muharrem İnce'ci misiniz?" sorusuna, "Hayır, ben kimseci değilim. Ben çocukluğumdan beri CHP'deyim. Afiş astım yıllarca. Ben CHP'liyim" şeklinde cevap verdi.



ADAY OLMAYACAĞINI DUYURMUŞTU

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, "Aday olmama kararımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu noktayı 2014 seçimlerinde koymayı planlamıştım" ifadesini kullanmıştı.



Kocaoğlu şu ifadeleri kullanmıştı:

"Değişimde ısrarcıyım. Kişilerle problemim yok, sorun yönetim biçimi ve ilkelerdir. Yaşamım boyunca kimsenin adamı olmadım. Ne düşünüyorsam onu söyledim. Ne yaptıysam arkasında durdum. Önce devletim, sonra partim için çalıştım. Çıkar peşinde koşmayan, atadan CHP’liyim. Partimin menfaatlerini her türlü kişisel çıkarın üzerinde tutarım.

14,5 yıldır çok yoğun bir tempo içerisindeydim. Samimiyetle, her defasında elimden gelenin daha fazlasını yapmaya çalıştım. Aday olmama kararımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu noktayı 2014 seçimlerinde koymayı planlamıştım. Bugün için en büyük arzum 15 yılın sonunda CHP’li bir başka arkadaşa görevimi devretmektir."