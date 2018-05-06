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Aziz Kocaoğlu'ndan 100 bin imza çağrısı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Cumhurbaşkanı adaylığı için 100 bin imza toplaması gereken 4 partinin genel başkanına imza verilmesi çağrısında bulundu. Narlıdere-Sahilevleri Kıyı Projesi'nin ikinci etap açılış töreninde konuşan Kocaoğlu, İzmirlilere Cumhurbaşkanı adayı olabilmek için imza toplayan 4 partinin genel başkanına imza desteği vermeleri çağrısında bulundu.

Aziz Kocaoğlu'ndan 100 bin imza çağrısı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Cumhurbaşkanı adaylığı için 100 bin imza toplaması gereken 4 partinin genel başkanına imza verilmesi çağrısında bulundu. Narlıdere-Sahilevleri Kıyı Projesi'nin ikinci etap açılış töreninde konuşan Kocaoğlu, İzmirlilere Cumhurbaşkanı adayı olabilmek için imza toplayan 4 partinin genel başkanına imza desteği vermeleri çağrısında bulundu.

4 ADAYA DESTEK
Kocaoğlu, “İzmirli hemşehrilerimden, Cumhurbaşkanı adayı olabilmek için imza toplayan 4 partinin genel başkanına imza desteği vermenizi istiyorum. Kendi partisi ne olursa olsun, demokrasi adına, geleceğimiz adına, barış adına, çocuklarımızın geleceği adına onlara destek olmanızı hepinizden talep ediyorum” diye konuştu.
Kocaoğlu, “CHP’nin 14 yıllık başkanı olarak Muharrem İnce’nin başarılı olması için de elimizden gelen desteği vereceğiz” dedi.


Emrah Taştan/ Aydınlık

Etiketler; #Aziz Kocaoğlu
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