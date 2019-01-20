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Aziz Kocaoğlu'ndan İZBAN açıklaması

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle ertelenen İZBAN grevinin yankıları sürüyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu toplu sözleşmenin birkaç içinde imzalanacağını söyledi. Demiryol- İş Sendikası Başkanı Hüseyin Ervüz, Belediye kanadından bir teklif gelmediğini dile getirdi.

Aziz Kocaoğlu'ndan İZBAN açıklaması

İZBAN grevi 30'uncu günündeyken Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 60 gün süreyle ertelendi.

İZBAn işçilerinin hedef gösterildiği, toplu sözleşmelerin siyaset malzemesi haline getirildiği sorun hala çözülmüş değil.

Bu noktada grevin taraflarından İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Aziz Kocaoğlu'ndan yeni bir hamle geldi. 

Ulusal Kanal ekibi, Aziz Kocaoğlu'nun bu açıklamalarını Demiryol-İş sendikası İzmir Şube Başkanı Hüseyin Ervüz'e sordu. Ervüz Kocaoğlu'nun kendileri temasa geçmediğini söyledi, Devlet Demiryolları ile yaptıkları son görüşmenin olumsuz geçtiğini  belirtti. 


HABER: ÖZGÜR DOĞU SAYMAZ
KAMERA: AKIN KARA
ulusal.com.tr

Etiketler; #izban #izmir #Aziz Kocaoğlu
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