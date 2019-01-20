CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediyesi Aday adayları arasına son anda Aziz Kocaoğlu’da katıldı. Kocaoğlu Ankara temasında sonra İzmir’de gazeteciler karşısına çıktı, neden tekrar aday olduğunu açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayını henüz açıklamadı. 1 Ekim tarihinde aday olmayacağını duyuran mevcut belediye başkanı Aziz Kocaoğlu, Ankara’da Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeden sonra tekrar aday olduğunu açıkladı.



Aday olmayacağını duyurmasından bu yana partisinin aday belirleme konusunda adım atmadığını, AKP Adayı Nihat Zeybekçi’nin ise 2 aydan bu yana çalıştığını söyleyen Kocaoğlu, tarihi sorumluluktan kaçamayacağını dile getirdi.



Kocaoğlu neden aday olduğunu 3 başlıkla sıraladı. Aday adayları Tunç Soyer ve Tuncay Özkan hakkında konuşamayacağını söyleyen Kocaoğlu, isim zikretmeden Tuncay Özkan'ı hedef aldı.



Aylar önce söylediği “Tekrar aday olursam yüzde 99.99 adaylığım kabul görür” sözleri hatırlatılan Kocaoğlu bu kez "İzmir adayını genel merkezimiz ve ilgili organlar karar verecek" ifadelerini kullandı.





HABER: ÖZGÜR DOĞU SAYMAZ

KAMERAMAN: AKIN KARA

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