Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
KKTC Bakanlar Kurulu kararıyla Ulusal Türk Kuruluşları Dünya Konseyi Başkanı Hüseyin Macit Yusuf, Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar ve Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Eral Osmanlar “Gezici Büyükelçi” olarak atandı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Aziz Sancar, Hüseyin Macit Yusuf ve Eral Osmanlar KKTC Bakanlar Kurulu kararıyla “Gezici Büyükelçi” olarak atandı - Resim : 1

