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Aziz Sancar Özbekistan'da

Türk bilim dünyasının gururu Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar Özbekistan'da... Özbekistan Milli Üniversitesinin davetlisi olarak ülkeye giden Sancar, Başbakan Yardımcısı Aziz Abduhakimov ile görüştü.

Aziz Sancar Özbekistan'da

Özbekistan Milli Üniversitesinin davetlisi olarak Özbekistan'a giden 2015 Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar burada Özbekistan Başbakan Yardımcısı Aziz Abduhakimovile görüştü.

Taşkent'teki görüşme sonrası Abduhakimov, dünyaca ünlü bilim insanını ülkesinde görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 

Sancar'ın ülkesine ziyaretinin önemine değinen Abduhakimov, bu ziyaretin Özbekistanlı gençleri bilime teşvik edeceğini kaydetti. Görüşmede, Özbekistan ve Türkiye Üniversiteleri Rektörler Forumu'nun yapılmasını öneren Abduhakimov, bu konuda Aziz Sancar'ın desteğini istedi. 

Aziz Sancar da Özbekistan'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ziyaretinin amacının Özbekistanlı gençlere bilim aşılamak olduğunu söyledi.

Nobel ödüllü bilim insanı Sancar, Özbekistan'daki bir Türk ilkokulunu ziyaret edecek ve Özbekistan Milli Üniversitesinde öğrencilerle bir araya gelecek.

ulusal.com.tr

Etiketler; #aziz sancar #Özbekistan
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