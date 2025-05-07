Aziz Sancar'a fahri doktora ünvanı verildi

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Nobel Kimya Ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar’a fahri doktora ünvanı verdi. Tören, üniversitenin Sancar’ın adını taşıyan konferans salonunda gerçekleşti.

Programa; Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, üniversite öğretim üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

“FATİH BİZİM IŞIĞIMIZDIR”

Törende yaptığı konuşmada Aziz Sancar, Fatih Sultan Mehmet’in hem Osmanlı’ya hem de ilme kattığı değere dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "Fatih, gururumuzdur, yol gösterenimizdir, bizim için bir ışıktır. Fetihler zamanı geçti, büyük bir Türk dünyası olarak birleşirsek fethe lüzum yok. Fatih, bilime çok önem veriyordu. Bu medreseyi, üniversiteyi kurması da onun eğitime ne kadar önem verdiğinin bir timsalidir."

Sancar, üniversitenin bu anlamlı teklifi karşısında hiç tereddüt etmediğini de belirtti. Fatih Sultan Mehmet'in önemini vurgulayan Sancar, bu nedenle üniversiteden fahri doktora verilmesi teklifi geldiğinde hiç düşünmeden "evet" dediğini, 50'ye yakın üniversiteden fahri doktora teklifi almasına rağmen çoğunu kabul etmediğini anlattı.

REKTÖR ŞİMŞEK: “SANCAR’IN HAYATI BİZİM İÇİN BİR KILAVUZ”

FSM Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Şimşek, Sancar’ın Türk gençliğine ve bilim dünyasına sunduğu katkılara dikkat çekerek "Sancar Hocamızın hayatı, bilimsel bilgiyle ahlaki sorumluluğun birleştiği, sabır ve sebatla örülmüş bir başarı hikayesidir. Onun öyküsü bize gösteriyor ki, büyük başarılara giden yol ne rastlantılardan geçer ne de yalnızca zekaya dayanır. Bu yol, istikrarlı çabanın, yüksek bir sorumluluk bilincinin ve bilime adanmış bir hayatın ürünüdür. Bugün kendisini üniversitemizde misafir etmek, yalnızca bir bilim insanını ağırlamak değil; aynı zamanda ilkeleriyle, emeğiyle ve vakarla yazılmış bir ömrü kurumsal hafızamıza kazımaktır." ifadelerini kullandı.

CÜPPE GİYDİ, PORTRE HEDİYE EDİLDİ

Törende, üniversite senatosunun fahri doktora kararı okunmasının ardından Rektör Şimşek, Prof. Dr. Aziz Sancar’a cüppesini giydirerek fahri doktora belgesini takdim etti.

FSM Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Mevlüt Uysal da, Sancar’a Fatih Sultan Mehmet’in Aysu Mirzeoğlu tarafından yapılmış bir portresini hediye etti.

Tören, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.