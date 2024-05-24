Aziz Yıldırım'dan çok konuşulacak Süper Kupa eleştirisi! "Atatürk ile ne ilgisi var kardeşim!"

Fenerbahçe Başkanlığına yeniden adaylığını koyan Aziz Yıldırım, Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupası maçındaki olaylarla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Aziz Yıldırım, yaptığı açıklamada "Atatürk tişörtü" giyilmesinde ısrarcı olunmasını eleştirdi. "Atatürk ile ne ilgisi var kardeşim ya!" ifadelerini kullandı.

AZİZ YILDIRIM'DAN "ATATÜRK" TEPKİSİ

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da oynanması planlanan Süper Kupası maçı, ertelenmişti. Ertelenme sebebi olarak, kulüplerin Atatürk tişörtüyle sahaya çıkmak istedikleri, Suudi Arabistan yönetiminin ise buna izin vermediği söylenmişti. Fenerbahçe'de başkanlığa adaylığını koyan Aziz Yıldırım, yaşananlar ile ilgili konuştu. Aziz Yıldırım konuşmasında, "Herkes de bu hastalık var. Bir şey oldu mu Atatürk, bir söylem olduğunda Mustafa Kemal Atatürk…" dedi.

"ATATÜRK İLE NE İLGİSİ VAR KADEŞİM!"

"Ya Riyad’a gittiler. Atatürk ile ne ilgisi var Riyad’daki kupanın? Türkiye Kupası şampiyonu ile Türkiye ligi şampiyonu maç yapacak. Atatürk ile ne ilgisi var kardeşim ya!" diyen Aziz Yıldırım Süper Kupa maçıyla ilgili eleştirilerini şöyle devam ettirdi: