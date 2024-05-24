Aziz Yıldırım'dan çok konuşulacak Süper Kupa eleştirisi! "Atatürk ile ne ilgisi var kardeşim!"

Fenerbahçe'de başkanlığa yeniden aday olan Aziz Yıldırım'dan, Ali Koç'a çok sert Süper Kupa eleştirisi geldi. Yıldırım, Riyad'daki Süper Kupa maçında yaşananlara, "Atatürk ile ne ilgisi var kardeşim!" diyerek tepki gösterdi. Ali Koç'un tutumunu eleştirdi.

Aziz Yıldırım'dan çok konuşulacak Süper Kupa eleştirisi! "Atatürk ile ne ilgisi var kardeşim!"
Aziz Yıldırım'dan çok konuşulacak Süper Kupa eleştirisi! "Atatürk ile ne ilgisi var kardeşim!"
Editör: Uğur Çam

Fenerbahçe Başkanlığına yeniden adaylığını koyan Aziz Yıldırım, Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupası maçındaki olaylarla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Aziz Yıldırım, yaptığı açıklamada "Atatürk tişörtü" giyilmesinde ısrarcı olunmasını eleştirdi. "Atatürk ile ne ilgisi var kardeşim ya!" ifadelerini kullandı.

AZİZ YILDIRIM'DAN "ATATÜRK" TEPKİSİ

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da oynanması planlanan Süper Kupası maçı, ertelenmişti. Ertelenme sebebi olarak, kulüplerin Atatürk tişörtüyle sahaya çıkmak istedikleri, Suudi Arabistan yönetiminin ise buna izin vermediği söylenmişti. Fenerbahçe'de başkanlığa adaylığını koyan Aziz Yıldırım, yaşananlar ile ilgili konuştu. Aziz Yıldırım konuşmasında, "Herkes de bu hastalık var. Bir şey oldu mu Atatürk, bir söylem olduğunda Mustafa Kemal Atatürk…" dedi.

"ATATÜRK İLE NE İLGİSİ VAR KADEŞİM!"

"Ya Riyad’a gittiler. Atatürk ile ne ilgisi var Riyad’daki kupanın? Türkiye Kupası şampiyonu ile Türkiye ligi şampiyonu maç yapacak. Atatürk ile ne ilgisi var kardeşim ya!" diyen Aziz Yıldırım Süper Kupa maçıyla ilgili eleştirilerini şöyle devam ettirdi:

"Tutturuyorsunuz Atatürk tişörtü giyeceğiz o olacak bu olacak. Bunları yapacaksanız daha önceden organize etsenize. Konuşun bunları, yazılı olarak verin. Gidiyorsun, U19’u da götürüyorsun ve kendi ifadeleri ile diyor ki; 'ben diyor Bakan’a işte Federasyon Başkanı’na söyledim. Biz bunları olmazsa bazı istekleri var bunlar olmazsa biz U19 ile çıkarız.' Hevesiyle onları da götürüyorlar rezilliğe bak! Ne alakası var ya! Gittin anlaştın, tamam! Gitmeyecektin o zaman, o başka bir hikaye. Diyelim gittin, artık karar verdin gitmeye, para alacaksınız. Her şey de para değil, ama bunlar için her şey de para…"
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