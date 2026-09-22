Aztek Teknoloji hisselerine manipülasyon operasyonu! 11 kişi gözaltına alındı

Soruşturma kapsamında sosyal medyada paylaşımlar yaptığı tespit edilen 11 şüpheli gözaltına alındı.

SOSYAL MEDYADAKİ "@HECTORAS58" HESABI TAKİBE ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu tarafından yürütülen 2026/123688 soruşturma dosyasının detayları şu şekilde:

Manipülasyon İddiası: SPK’nın yazılı başvurusu üzerine, "@HECTORAS58" adlı X (Twitter) hesabı üzerinden 4 Mayıs 2023 ile 12 Temmuz 2024 tarihleri arasında Aztek Teknoloji pay piyasasına yönelik manipülatif paylaşımlar yapıldığı belirlendi.

Bilgi Bazlı Piyasa Dolandırıcılığı: Yürütülen bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı soruşturması çerçevesinde 22 Eylül 2026 tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gözaltı ve Firari Durumu: Operasyon neticesinde 11 şüpheli gözaltına alınırken, 3 şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise devam ettiği bildirildi.

Adli Süreç: Gözaltına alınan şüphelilerin 25 Eylül 2026 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığı'nda hazır edileceği açıklandı.