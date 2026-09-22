Aztek Teknoloji hisselerine manipülasyon operasyonu! 11 kişi gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) resmi başvurusu üzerine Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş. (AZTEK) pay piyasasında manipülasyon yapıldığı iddialarına yönelik eş zamanlı bir operasyon gerçekleştirdi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Aztek Teknoloji hisselerine manipülasyon operasyonu! 11 kişi gözaltına alındı
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Soruşturma kapsamında sosyal medyada paylaşımlar yaptığı tespit edilen 11 şüpheli gözaltına alındı.

SOSYAL MEDYADAKİ "@HECTORAS58" HESABI TAKİBE ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu tarafından yürütülen 2026/123688 soruşturma dosyasının detayları şu şekilde:

Manipülasyon İddiası: SPK’nın yazılı başvurusu üzerine, "@HECTORAS58" adlı X (Twitter) hesabı üzerinden 4 Mayıs 2023 ile 12 Temmuz 2024 tarihleri arasında Aztek Teknoloji pay piyasasına yönelik manipülatif paylaşımlar yapıldığı belirlendi.

Bilgi Bazlı Piyasa Dolandırıcılığı: Yürütülen bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı soruşturması çerçevesinde 22 Eylül 2026 tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gözaltı ve Firari Durumu: Operasyon neticesinde 11 şüpheli gözaltına alınırken, 3 şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise devam ettiği bildirildi.

Adli Süreç: Gözaltına alınan şüphelilerin 25 Eylül 2026 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığı'nda hazır edileceği açıklandı.

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