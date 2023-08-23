B sınıfı ehliyeti olanlar dikkat! Beklenen karar geldi

B sınıfı ehliyet için son dönemde herkesin gündeminde merak ettiği o soru nihayet yanıt buldu.

Araç sürücülerinin beklediği açıklama yasak kararıyla birlikte geldi.

B sınıfı ehliyetler için ilgili düzenleme henüz resmileşmediği için trafiğe 125 cc motosikletler çıkan sürücüler yapılan denetimlerde cezalarla karşı karşıya geliyor. Geçen aylarda aylarda motosiklet ehliyeti sınıflarında değişikliğe gidileceği, 125 cc yani A1 sınıfı ehliyeti kapsayan motosikletlerin B sınıfı ehliyetle kullanılabileceği iddiası bir süredir gündemdeydi.

Ayrıca bu silindir hacmine sahip motoru kullanmak isteyenlerin motor sürüş kurslarından 2 ders alma şartı olacağı da belirtilmişti.

B sınıfı ehliyet ile motosiklet kullanımı konusuna yeni İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya son noktayı koydu.

Bakan Yerlikaya, 125 CC altı motosiklet kullanımı için eğitim şartı bulunduğunu açıkladı.

"EĞİTİM ALMALARI LAZIM"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 125 cclik motosikletlerin B sınıfı ehliyetlerle kullanılabilmesine yönelik çalışmaya ilişkin, yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

- Bu konuda daha önce bir çalışmaya başlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı konuyla ilgili çalışmaya devam ediliyor. Eğitim önemli. Ben de bir motosiklet kullanıcısıyım. Dolayısıyla motosiklet sürücülerinin B sınıfı ehliyet ile 125 cc altında motosiklet kullanabilmeleri için eğitim almaları lazım. Motosikletten kaynaklanan ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarında son zamanlarda bir artış var.Dolayısıyla motosiklet sürücülerinin B sınıfı ehliyetle 125 cc altındaki motosiklet kullanabilmeleri için eğitim almaları çok önemli ve gerekli.

Bakan Yerlikaya, tehlikeli motor kullanan, koruma ekipmanları ve kask kullanmayan hem kendine hem de diğer sürücülere zararı olan motosiklet sürücülerine karşı denetimlerin artarak devam edeceğini söyledi.