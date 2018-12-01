banner999
Meteorolojiden kar yağışı uyarısı
Meteorolojiden kar yağışı uyarısı
Galatasaray Beşiktaş maçı hangi kanalda? Saat kaçta?
Galatasaray Beşiktaş maçı hangi kanalda? Saat kaçta?
Jeffrey: Türkiye'nin Esad'ı devirmek istediğini...
Jeffrey: Türkiye'nin Esad'ı devirmek istediğini...
Faed Mustafa'dan Ulusal Kanal'a özel açıklama
Faed Mustafa'dan Ulusal Kanal'a özel açıklama

'Baba Bush' hayatını kaybetti

ABD'nin eski başkanlarından "Baba Bush" olarak bilinen George H.W. Bush'un 94 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.

'Baba Bush' hayatını kaybetti

Eski ABD Başkanı George Herbert Walker Bush'un 94 yaşında Teksas'ta hayatını kaybettiği bildirildi.

ABD'nin 43. başkanı George W. Bush tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Baba Bush" olarak bilinen 41. ABD Başkanı Bush'un hayatını kaybettiği ifade edildi.

Bir süredir tedavi gören Bush'un, Teksas eyaletinin Houston kentinde öldüğü kaydedildi.

Açıklamada, "Jeb, Neil, Marvin, Daro ve ben kayda değer 94 yıllık yaşamının ardından babamız Bush'un öldüğünü açıklamaktan dolayı üzgünüz. George H.W. Bush yüksek bir karaktere sahipti ve bir evladın isteyebileceği en iyi babaydı." sözlerine yer verildi.

1989-1993 yılları arasında Beyaz Saray'da bulunan Bush, özellikle Sovyetler Birliği döneminin sonunda görev yapan ABD Başkanı olarak tarihteki yerini almıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #george herbert walker bush
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.