Baba oğul omuz omuza vatan nöbetinde

Hakkâri'nin Irak sınırındaki Çukurca ilçesinde baba oğul omuz omuza vatan görevini yapıyor. Kıdemli uzman çavuş Lokman Sarıaslan ile oğlu piyade sözleşmeli er Mehmet Ali Sarıaslan, teröristlere göz açtırmıyor.

Baba oğul omuz omuza vatan nöbetindeler.



Burası Hakkari'nin Irak sınırındaki Çukurca ilçesi... Biri kıdemli uzman çavuş, diğeri piyade sözleşmeli er... Baba Lokman Sarıaslan ile oğlu Mehmet Ali Sarıaslan aynı bölgede görev yapıyor. Onlar teröristlere karşı huzur ve güvenliği sağlamak için mücadele ediyor.



Vatani görevini tamamladıktan sonra babası gibi asker olmak için sözleşmeli erliğe başvuran Mehmet Ali, 2016'da ilk görev yeri Çukurca'ya atandı. Kıdemli uzman çavuş olan baba ise tayinini oğlunun yanına istedi. Şimdi onunla birlikte vatan savunması yapmaktan gurur duyuyor.



Bölge terörle mücadelenin en yoğun yapıldığı yerlerden biri... Baba ile oğlu ise silah arkadaşlarıyla, PKK'lılara göz açtırmıyor.



Terörün yanı sıra kaçakçılık olaylarının önlenmesi için fedakarca görev yapan baba ile oğlu, gün içinde de dürbünle birbirlerini kontrol ediyor.





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