"Babam bu işi halledecek" dediler: Gülistan Doku soruşturmasında FBI'a verilen ifade ortaya çıktı

"CESEDİ PERTEK YOLUNA GÖMDÜLER"

Adli yardımlaşma kapsamında Türkiye'ye gönderilen 34 sayfalık tutanakta Altaş; Gülistan Doku'nun Mustafa Türkay Sonel tarafından araç içerisinde vurularak öldürüldüğünü gördüğünü, cesedin bagaja taşındığını, olayın ardından dönemin valisinin koruma görevlisi Şükrü Eroğlu'nun devreye girdiğini ve kendisine "babam bu işi halledecek" denildiğini öne sürdü.