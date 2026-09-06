"Babam bu işi halledecek" dediler: Gülistan Doku soruşturmasında FBI'a verilen ifade ortaya çıktı

Gülistan Doku soruşturmasında hakkında yakalama kararı bulunan ve ABD'den iadesi istenen Umut Altaş'ın, FBI tarafından iki gün boyunca sorgulandığı ortaya çıktı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
"Babam bu işi halledecek" dediler: Gülistan Doku soruşturmasında FBI'a verilen ifade ortaya çıktı - Resim: 1

Gülistan Doku soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme ortaya çıktı. Hakkında yakalama kararı bulunan ve ABD'den iadesi talep edilen Umut Altaş'ın FBI tarafından sorgulandığı öğrenildi.

1 5
"Babam bu işi halledecek" dediler: Gülistan Doku soruşturmasında FBI'a verilen ifade ortaya çıktı - Resim: 2

Altaş, Doku'nun Mustafa Türkay Sonel tarafından araç içinde vurularak öldürüldüğünü gördüğünü iddia etti.

2 5
"Babam bu işi halledecek" dediler: Gülistan Doku soruşturmasında FBI'a verilen ifade ortaya çıktı - Resim: 3

İKİ GÜN BOYUNCA FBI SORGUSUNDAN GEÇTİ

Gülistan Doku soruşturmasında hakkında yakalama kararı bulunan ve ABD'den iadesi talep edilen Umut Altaş'ın FBI tarafından iki gün boyunca sorgulandığı ortaya çıktı.

3 5
"Babam bu işi halledecek" dediler: Gülistan Doku soruşturmasında FBI'a verilen ifade ortaya çıktı - Resim: 4

"CESEDİ PERTEK YOLUNA GÖMDÜLER"

Adli yardımlaşma kapsamında Türkiye'ye gönderilen 34 sayfalık tutanakta Altaş; Gülistan Doku'nun Mustafa Türkay Sonel tarafından araç içerisinde vurularak öldürüldüğünü gördüğünü, cesedin bagaja taşındığını, olayın ardından dönemin valisinin koruma görevlisi Şükrü Eroğlu'nun devreye girdiğini ve kendisine "babam bu işi halledecek" denildiğini öne sürdü.

4 5
"Babam bu işi halledecek" dediler: Gülistan Doku soruşturmasında FBI'a verilen ifade ortaya çıktı - Resim: 5

Altaş ayrıca cesedin Pertek yolu çevresine gömülmüş olabileceğini, olay yerine daha sonra aynı araçla dönülerek kameraların kontrol edildiğini ve kendisinin cinayet sırasında olay yerinde bulunduğunu FBI görevlilerine doğruladı.

5 5
Gülistan Doku