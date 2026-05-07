Babasının aracına bomba koymuştu... Cezası belli oldu

Kan donduran planın detayları, şans eseri önlenen facia ve duruşma salonunda babanın yaptığı çarpıcı açıklama haberimizde. İşte o davanın sonucu...

MİRAS İÇİN ÖLÜM PLANI

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde 30 Haziran 2024 tarihinde yaşanan olayda, Polat E.’nin mirastan pay almak amacıyla arkadaşı Abas A. ile birlikte babası Mehmet E.’yi öldürme planı yaptığı iddia edildi. Plan uyarınca Berkant K. tarafından hazırlanan bomba düzeneğinin, Baran A. tarafından hedefteki servis aracına yerleştirildiği belirlendi.

FACİAYI BABA ÖNLEDİ

Karşıyaka Mahallesi’nde gerçekleşen olayda, aracındaki poşetten şüphelenen baba Mehmet E., düzeneği fark ederek metruk bir binaya bıraktı. Berkant K.’nin düzeneği uzaktan kumandayla patlatmaya çalıştığı, patlamanın Mehmet E. evine girmek üzereyken meydana geldiği öğrenildi. Şans eseri olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

"OĞLUM BENİ ÖLDÜRMEK İSTEMEDİ"

Soruşturma kapsamında tutuklanan dört sanık hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" ile "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" suçlarından dava açıldı. Mardin 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında mağdur baba Mehmet E., mahkeme heyetine şikayetçi olmadığını belirtti.

YILLARCA HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, babanın şikayetinden vazgeçmesine rağmen suçun niteliği gereği ağır cezalara hükmetti. "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan Polat E. 14 yıl 2 ay, Abas A. 13 yıl 4 ay, Baran A. ise 10 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Düzeneği hazırladığı öne sürülen Berkant K. ise tahliye edildi.