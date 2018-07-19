Adnan Oktar suç örgütüne yapılan operasyonda tutuklanan Oktar Babuna ile ilgili geçmişte başlatılan "kan kampanyası" yeniden gündeme geldi. Babuna için verilen ve ABD ile Almanya'ya gönderilen tam 120 bin kan örneğine ne oldu? Bu sorunun yanıtı merak ediliyor...

Adnan Oktar suç örgütüne düzenlenen operasyonda Oktar Babuna da gözaltına alınınca akıllara 1999 yılındaki "kan kampanyası" geldi.



O dönem lösemi olan Babuna için Türkiye'den tam 120 bin kan örneği Almanya ve Amerika'ya yollanmıştı.



Bu kadar çok kan örneğinin toplanmasında Babuna'nın babası Prof. Dr. Cevat Babuna ile İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Bilimler Ana Bilim Dalı öğretim üyelerinden gelen destek etkili olmuştu.



Ancak sonrasında o kan örneklerine ne oldu? Hangi amaçla kullandı? Bu durum akıllarda büyük bir soru işareti olarak kaldı. Habertürk gazetesi o kanların gönderildiği yerlerden biri olan Almanya'daki Stefan Morsch Vakfı'na ulaştı.



Vakfın kurucularından Susanne Morsch örneklerin bir süre sonra imha edildiğini söyledi.



“Çok fazla kurum işin içindeydi. Çünkü örnekler o kadar çoktu ki tek bir laboratuvar başa çıkamadı. Biz gönderilen örnekleri test ettik, bu kadar. Belirli bir yasal süre var. O dönemin mevzuatına göre ne kadardı hatırlayamadım. Örnekleri tutmak zorundasınız. O süre geçtikten sonra örnekleri imha ettik"



Sağlık Bakanlığı ve İstanbul Üniversitesi'nin bilgisi dahilinde işlemlerin yapıldığını söyleyen Morch, kampanyayı düzenleyenlerin sonuçlarla ne yaptıklarını bilmediklerini belirtti.



Bu işin sorumlusu İstanbul Üniversitesi'ydi, bakanlığın da bilgisi vardı. Kampanyayı düzenleyenler bu sonuçlarla ne yaptılar, onu bilemem. Laboratuvarlar örneklerin kime ait olduğunu bilmiyor. Bu bilgi sadece kampanyayı düzenleyen ve izin formlarını toplayan kişilerde var. Bizdeki uzmanlar sadece donörlerin hastayla uyumlu olup olmadığını tespit etti.



Türkiye'den uzmanlar ise kan örneklerinin geçerli bir veri kaynağı olabileceğini ve buradan büyük paralar kazanılabileceğini söylüyor.



Örneklerin gen haritası çıkarmak için kullanılmış olma ihtimaliyle ilgili ise Prof. Dr. Ersi Abacı Kalfoğlu böyle birşeyin söz konusu olmadığını ifade ediyor.



Habere göre, Kan örneklerinin gönderildiği ABD'deki Lifecodes şirketi artık yok. O dönem şirketin başkanlığını yapan Walter Fredericks'e de ulaşılamıyor.



ulusal.com.tr