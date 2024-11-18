Babuşcu'dan 5 bin liralık banknot önerisi geldi!

Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, yüksek banknotların enflasyonu artırmayacağını vurgulayarak, 5 bin liralık banknotların çıkarılmasının gerekliliğini söyledi.

Bahri Doğukan Şahin Bahri Doğukan Şahin
Babuşcu'dan 5 bin liralık banknot önerisi geldi!
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Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, "Yüksek banknot enflasyonu artırmaz, enflasyon artınca yüksek banknot çıkarılır'' dedi. Babuşcu bu durum karşılığında 5 bin liralık banknot önerisinde bulundu. 

Babuşcu, ekonomik gerçeklere uygun adımlar atılmasının önemine dikkat çekti. Babuşcu yaptığı açıklamalarla ekonomik tartışmalarda yeni bir gündem oluşturdu.

Babuşcu, “Üç yıl önce 500'lük ve binlik banknotlar çıkmalıydı fakat günümüzde bu yeterli değil. Şu an 5 bin liralık banknotlar çıkarılmalı. Yüksek banknot enflasyonu artırmaz, enflasyon artınca yüksek banknot çıkarılır'' dedi.

En büyük iki banknotun piyasadaki payının yüzde 95'e ulaştığını ifade eden Babuşcu, "Mutlaka daha yüksek banknotların çıkması gerekiyor. Şu an ülkemize baktığımızda 200'lük banknotların payı yüzde 50'yi geçmiş, yüzde 60'lar civarına ulaşmış durumda. En büyük iki banknotun piyasadaki payı yüzde 95’e ulaştı" dedi.

SEBEP DEĞİL SONUÇ

Daha yüksek banknotların üç yıl önce çıkarılması gerektiğini söyleyen Babuşcu "Biz üç yıldır bu konuyu gündeme getiriyoruz. Fakat hükümetin ne yazık ki bu konuyla ilgilendiği yok. Çünkü büyük banknot çıkardığı zaman yüksek enflasyonun olduğu bir ortamın varlığını kabul etmiş olur. Bu nedenle çıkarmak istenmiyor. Yüksek banknotların çıkarılması 'enflasyon için zararlıdır deniliyor' ancak yüksek banknot enflasyonu artırmaz, enflasyon artınca yüksek banknot çıkarılır" dedi.

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