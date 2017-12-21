Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Havle Ali el-Şemsi, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Havle Ali el-Şemsi, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.



Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Ankara Büyükelçisi Halife Şahin El-Marar'ın izinli olması sebebiyle Büyükelçilik Maslahatgüzarı Havle Ali el-Şemsi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı ve BAE Dışişleri Bakanı Abdullah Bin Zayed'in Medine savunmasıyla tarihe geçen Fahreddin Paşa hakkında sosyal medyada paylaştığı ifadelere ilişkin duyulan rahatsızlık iletildi.



BAE Dışişleri Bakanı Zayed, Twitter'da bir kullanıcının, Medine müdafisi Fahreddin Paşa'nın yerel halka karşı suç işlediğini iddia eden mesajını tekrar paylaşmıştı.