Bağcılar'da bir imalathaneye düzenlenen operasyonda, çok sayıda sahte parfüm ele geçirildi.

İstanbul Bağcılar'da bir imalathaneye düzenlenen operasyonda, çok sayıda sahte parfüm ele geçirildi.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakcılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Göztepe Mahallesi'ndeki 2 katlı bir iş yerinde sahte parfüm üretildiği ihbarı aldı.



İmalathaneye operasyon düzenleyen ekipler, çok sayıda, çeşitli markalarda hazırlanmış sahte parfüm ve üretimde kullanılan malzeme ele geçirdi.



Parfüm dolum yerinin hemen yanında açık tuvalet bulunması dikkati çekerken, hijyen kurallarına uyulmadan üretilen bu tür sahte ürünlerin, cilde teması halinde başta kanser olmak üzere birçok hastalığa neden olduğu belirtildi.



Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.



Öte yandan, dün aynı bölgede bir tır sahte parfüm yakalandığı bildirildi.