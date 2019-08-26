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Bağcılar'da bir binanın kolonları patladı

İstanbul'da bir kolon patlama vakası daha yaşandı. Bağcılar'da kolonları patlayan 6 katlı bina boşaltılarak mühürlendi. Eşyalarını alamayan bina sakinleri hazırlanacak ön raporu bekliyor.

Bağcılar'da bir binanın kolonları patladı

İstanbul Sarıyer'den sonra Bağcılar'da bir binanın kolonları patladı.

Fatih Mahallesi Velioğlu Caddesi'nde bulunan 6 katlı binanın kolonlarından birisi hasar gördü. Hsar bitişiğindeki binaya da zarar verdi.

Olayın üzerine bina tahliye edilip mühürlendi.

Boşaltılan binadan alınan beton örnekleri incelenerek binayla ilgili nihai karar verilecek. 

20'den fazla dairenin bulunduğu binanın akıbeti rapordan sonra belli olacak.

ulusal.com.tr

Etiketler; #istanbul
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