Bağcılar'da dolandırıcılık operasyonu

İstanbul Bağcılar’da kendilerini polis ve savcı olarak tanıttılar, vatandaşın ziynet eşyalarını çaldılar. Polis ekiplerinin yaptığı operasyonla gözaltına alınan 16 ve 18 yaşlarındaki 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Bağcılar'da dolandırıcılık operasyonu
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İstanbul Bağcılar'da kendisini polis veya savcı olarak tanıtan 16 ve 18 yaşındaki 2 genç 1 kişiyi dolandırdı.
İlçede ikamet eden 68 yaşındaki R.Ş., telefonda kendisini polis veya savcı olarak tanıtan bazı kişilerce dolandırılıp, altınlarının alındığı gerekçesiyle 13 Mayıs'ta polise başvurdu.

R.Ş'nin kendisini telefonla arayan kişilerin yönlendirmesiyle evine gelen bir şüpheliye 6 bilezik, 57 Ata lirası, 1 altın zincir, 57 çeyrek altın, 5 yarım altını elden teslim ettiği belirlendi.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, "eldenci" olarak tabir edilen, ziynet eşyalarını teslim alan 16 yaşındaki şüphelinin C.Ö. ve cep telefonuyla yönlendirme yapan şüphelinin de 18 yaşındaki M.A. olduğunu tespit etti.

Esenyurt’ta 3 Haziran’da düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

Bağcılar dolandırıcılık
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