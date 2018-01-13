Bağcılık sektörü ve üzüm üreticilerinin sorunlarıyla ilgili kurulan Meclis Araştırma Komisyonuna üye seçimine dair TBMM kararı Resmi Gazete'de yer aldı

Bağcılık sektörünün sorunlarının araştırılarak alınacak tedbirlerin tespit edilmesi için kurulan Meclis Araştırma Komisyonuna üye seçimine ilişkin TBMM kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.



Buna göre, komisyonda başkan, başkanvekili, sözcü ve katip ile 11 üye yer alıyor.



Anayasa'nın 98'inci ve İçtüzük'ün 104 ile 105'inci maddeleri uyarınca kurulan, üyeleri TBMM Genel Kurulunun 6 Aralık 2017'deki 33'üncü birleşiminde yapılan seçimle oluşturulan komisyonda, AKP'den 9, CHP'den 4, HDP ve MHP'den birer milletvekili bulunuyor.



Komisyonda, AKP Manisa Milletvekili İsmail Bilen başkan, AKP İzmir Milletvekili Necip Kalkan başkanvekili, AKP Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat sözcü, AKP Balıkesir Milletvekili Ali Aydınlıoğlu katip olarak görev yapıyor.



Üyeler ise AKP milletvekilleri Şahin Tin (Denizli), Canan Candemir Çelik (Gaziantep), Ahmet Tan (Kütahya), Erdoğan Özegen (Niğde) ve Celil Göçer (Tokat), CHP milletvekilleri Orhan Sarıbal (Bursa), Okan Gaytancıoğlu (Edirne), Kamil Okyay Sındır (İzmir) ve Mazlum Nurlu (Manisa), HDP İzmir Milletvekili Müslüm Doğan ve MHP İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'dan oluşuyor.