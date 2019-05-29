Terör örgütü PKK’yla mücadele konusunda Bağdat’la daha fazla koordinasyon ve işbirliğine ihtiyaç olduğunu söyleyen Büyükelçi Yıldız, "Mümkün olduğunca geniş bir mutabakat sağlamayı amaçlıyoruz" dedi

Irak’ın kuzeyinde teröre karşı mücadele kapsamında Bağdat ile geniş çerçeveli askeri anlaşma, Dışişleri ve Savunma Bakanları ile İstihbarat Başkanlarının bir araya geleceği toplantıda ele alınacak. Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Ovaköy Sınır Kapısı projesi konusunda Bağdat’la Erbil yönetiminin koordinasyon eksikliği yaşadığını belirterek, “Bu koordinasyonu tamamladıkları takdirde süratle uygulanacak bir proje. Ancak onların birbirleriyle konuşamadıkları noktada biz mağdur oluyoruz” dedi.



Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak’ın kuzeyinde operasyon düzenlediği saatlerde Aydınlık’tan Cansu Yiğit'in sorularını yanıtlayan Büyükelçi Fatih Yıldız, PKK terörüne karşı Irak ile çerçevesi geniş bir anlaşma konusunda görüşmelerin önümüzdeki dönemde sonuçlandırılacağını belirtti.



Büyükelçi Yıldız, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Irak Başbakanı Abdül Abdülmehdi’nin görüşmesinde gündeme gelen askeri işbirliği ve güven anlaşmasının kapsamıyla ilgili şunları şöyledi:



“Bu anlaşma terörle mücadele kapsamında gündeme geldi. 2017’de Bağdat’ın kontrolünü başta Sincar ve Mahmur gibi PKK’nın yoğun olarak elinde tuttuğu yerlere genişletmesi sonucunda merkezi yönetim ile PKK’yla mücadele bağlamında daha iyi koordinasyon ve işbirliğine ihtiyacımız var. Buralar Ekim 2017’ye kadar Bölgesel Yönetim'in (Erbil) kontrolündeydi. Ekim 2017’de Merkezi Hükümeti'n Kerkük dahil tartışmalı bölgelerin kontrolünü geri almasıyla Sincar ve Mahmur da Bağdat’ın kontrolüne girdi. Anlaşma ihtiyacı buradan doğdu.”



AYRINTILARI ÜÇLÜ TOPLANTIDA BELİRLENECEK



“Öte yandan iki ülke arasında askeri işbirliği alanları eksikti. Dolayısıyla görüşmelerde güvenlik dosyasının tamamen ele alınacağı bir süreçten bahsedildi. Terörle mücadele ve askeri işbirliğini içerecek bir anlaşma yapılması öngörüldü. Şimdi askeri işbirliğimizi gözden geçirmeye yönelik bir süreç var ve bu süreç sonunda çerçevesi mümkün olduğunca geniş bir mutabakat sağlanması öngörülüyor. Anlaşmanın ayrıntıları dışişleri ve savunma bakanları ile istihbarat başkanlarının bir araya geleceği toplantıda ele alınacak.”



OVAKÖY İÇİN BAĞDAT-ERBİL KOORDİNASYONU ŞART



Büyükelçi Yıldız, Türkiye ile Irak arasında Saddam Hüseyin yönetimi döneminden beri gündemde olan ancak ABD baskısı nedeniyle bir türlü açılamayan Ovaköy Sınır Kapısı ile ilgili çalışmalar hakkında da bilgi verdi.



Projenin Ovaköy, Telafer, Musul, Bağdat hattı ile Basra’ya kadar uzanması öngörülüyor. Kuzey Irak’ın bağımsızlık için referanduma gittiği 2017’de yeniden gündeme gelen ve 2018’de fizibilite çalışmalarına başlanacağı duyurulan proje henüz hayata geçmedi. Yıldız, sınır kapısının uzun yılların konusu olduğunu belirterek “İkinci kapı projesine sadece kapı olarak bakmıyoruz. Buradan güneye gidecek yol, kapıyı tamamlayan en önemli unsur. Uzanacağı yer Basra. Basra ve Bağdat’a kadar ilerleyen bu yol, kapı ile birbirini tamamlıyor. Bu projeye toplam olarak bakıyoruz” dedi.



Bağdat’ın ikinci kapı konusunda istekli olduğu belirten Yıldız, projenin neden henüz hayata geçmediğiyle ilgili şunları söyledi:



"Erbil’le Bağdat 2017’deki sürecin (tartışmalı bölgelerin Merkezi Hükümet'e bağlanması) ardından gelirlerin paylaşımından güç ve yetki paylaşımına kadar birçok konuda görüşüyorlar. İkinci sınır kapısı meselesi de her şeyden önce Bağdat’la Erbil’in kendi aralarında görüşmeleri gereken bir konu. Çünkü buradan açılacak kapının geçeceği nokta Bölgesel Yönetim ile koordinasyonu gerektirecek. Bu koordinasyonu tamamladıkları takdirde süratle uygulanacak bir proje. Ancak onların birbirleriyle konuşamadıkları noktada biz mağdur oluyoruz."



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