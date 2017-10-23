Türkiye genelinde ele geçirilen en yüksek miktar!
Türkiye genelinde ele geçirilen en yüksek miktar!
Rus Dışişleri'nden ABD'ye nota
Rus Dışişleri'nden ABD'ye nota
'Türkiye'de ölümlerin yüzde 27'si sigara kaynaklı'
'Türkiye'de ölümlerin yüzde 27'si sigara kaynaklı'
CHP'de flaş gelişme! Yeni isim belli oldu
CHP'de flaş gelişme! Yeni isim belli oldu

Bağdat Caddesi'nde bir araç kaldırımda yürüyen yayalara çarptı

İstanbul Bağdat Caddesi Selamiçeşme mevkisinde bir araç kontrolden çıkarak kaldırımda yürüyen yayalara çarptı.

Bağdat Caddesi'nde bir araç kaldırımda yürüyen yayalara çarptı

İstanbul'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 P 2888 plakalı otomobil, Bağdat Caddesi Selamiçeşme mevkisinde kontrolden çıkarak kaldırımda yürüyen 2 yayaya çarptı. Araç daha sonra çöp konteynerine ardından bir bina önündeki aydınlatma direğine çarparak durabildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki bir kişi ve 2 yaya sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #bağdat caddesi #istanbul
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Kızı evlenirken rızası alınmadı diye sosyal medyada canlı yayın açıp canına kıydı
Sonraki Haber
Öncü Gençlik: 'Vatansever gençlerin doğal adresi olacağız'
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.