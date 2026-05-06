Bağış paralarıyla milyonluk vurgun! İstanbul merkezli 3 ilde yardım derneğine mali operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, hesap hareketleri şüpheli bulunan bir derneğin mali işlemleri üzerinde kapsamlı bir inceleme başlattı.

Soruşturma kapsamında yapılan detaylı araştırmalarda, kuruma yardım adı altında aktarılan toplam 372 milyon 558 bin 491 liralık bütçenin akıbeti mercek altına alındı. Yapılan tespitlerde, bu devasa meblağın 72 milyon liralık kısmının derneğin kuruluş amacı ve hedefleri dışında kullanıldığı saptandı.

YARDIM PARALARIYLA KENDİLERİNE MAAŞ BAĞLAMIŞLAR

Derinleştirilen mali analizler, geriye dönük banka hareketleri ve kurum kayıtları, kayıp milyonların izini ortaya koydu. Ekiplerin incelemeleri neticesinde, söz konusu 72 milyon liralık tutarın dernek faaliyetleri kapsamında değil, doğrudan şüphelilerin şahsi harcamalarında kullanıldığı belirlendi. Paranın izini süren mali şube ekipleri, dernek kasasından çıkan bu meblağın zanlılara ait bireysel hesaplara "huzur hakkı", "maaş ödemesi" ve benzeri açıklamalarla transfer edilerek usulsüz bir biçimde dağıtıldığını kanıtladı.

Soruşturmada elde edilen bir diğer önemli bulgu ise şahısların ekonomik profilleriyle ilgili oldu. Dernek yöneticilerinin resmi makamlara beyan ettikleri gelir tabloları ile mevcut mali durumları arasında açık bir orantısızlık bulunduğu kayıtlara geçti. Ortaya çıkan bu tablo ve belgeler ışığında, şüphelilerin suçtan elde edilen gelirleri aklama fiilini organize ve planlı bir şekilde gerçekleştirdikleri anlaşıldı.

ÜÇ İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

Dosyadaki delillerin toplanmasının ardından emniyet güçleri harekete geçti. Ekiplerce İstanbul merkezli olmak üzere Sivas ve Muğla'da daha önceden tespit edilen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Gerçekleştirilen başarılı baskınlarda, haklarında yakalama kararı bulunan 21 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalanan şahıslar, haklarındaki yasal işlemlerin gerçekleştirilmesi ve ifadelerinin alınması amacıyla emniyete götürülürken, adli sürecin ve tahkikatın önümüzdeki günlerde savcılık aşamasıyla devam etmesi bekleniyor.