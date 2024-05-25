Bahar Candan bulunduğu cezaevinde kendini yaraladı
Sosyal medyada tanınan Bahar Candan, 'kara para aklama' ve suç örgütüne üye olma' suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinde kendini yaraladı.
Nihal ve Bahar Candan kardeşler, televizyonda bir moda yarışması programıyla tanınmıştı.
Kardeşler, 16 Kasım 2023 tarihinde 'Kara para aklama' ve 'Suç örgütüne üye olma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Edinilen göre, cezaevinde bulunan Bahar Candan, bugün kendini yaralayarak zarar verdi.
Candan, Silivri Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.