Bahar Candan bulunduğu cezaevinde kendini yaraladı

Sosyal medyada tanınan Bahar Candan, 'kara para aklama' ve suç örgütüne üye olma' suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinde kendini yaraladı.

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Editör: Yağmur Biçen
Bahar Candan bulunduğu cezaevinde kendini yaraladı - Resim: 1

Nihal ve Bahar Candan kardeşler, televizyonda bir moda yarışması programıyla tanınmıştı. 

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Bahar Candan bulunduğu cezaevinde kendini yaraladı - Resim: 2

Kardeşler, 16 Kasım 2023 tarihinde 'Kara para aklama' ve 'Suç örgütüne üye olma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 

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Bahar Candan bulunduğu cezaevinde kendini yaraladı - Resim: 3

Edinilen göre, cezaevinde bulunan Bahar Candan, bugün kendini yaralayarak zarar verdi.

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Bahar Candan bulunduğu cezaevinde kendini yaraladı - Resim: 4

Candan, Silivri Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

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