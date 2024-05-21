Bahar dizisinin Rengin'i Ecem Özkaya kimdir? Eski eşini duyunca çok şaşıracaksınız
Son ayların fenomen dizisi Bahar yayınlandığı her gün gündem olmayı başarıyor. Dizinin oyuncuları da oldukça merak konusu oluyor. Dizinin Rengin'i Ecem Özkaya kimdir? Eski eşi kim?
Ecem Nur Özkaya 25 Haziran 1988 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Maltepe Üniversitesi Radyo ve Televizyon Bölümünde eğitim almıştır.
Kanlı Komedya isimli oyundaki çalışmaları ile 23. Sadri Alışık Ödülleri'nde Tiyatro alanında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü kazanmıştır.
2012-2015 yılları arasında TRT 1'de ve FOX'ta yayımlanan Zengin Kız Fakir Oğlan dizisinde Biricik karakterini canlandırmıştır. Daha sonra 2016-2017 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan Hayat Şarkısı isimli dizide Melek karakterini canlandırmıştır.
Yaklaşık on yıldır evli olduğu meslektaşı Mustafa Üstündağ'dan 2020'nin ilk günlerinde boşanan oyuncu Ecem Özkaya yeni aşka yelken açtı. Gönül Dağı'nda Zahide karakteriyle boy gösteren Ecem Özkaya oğlunun basketbol hocasına gönlünü kaptırdı.