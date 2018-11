MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Belediye Başkanları Toplantısı'nın açılışına katılarak konuşma yaptı. İstanbul, Ankara ve İzmir'de aday çıkarmayacaklarını söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin Belediye Başkanları Toplantısı'nın açılışına katılarak yaptığı konuşmada satır başları şöyle:



"Her zafer bedel ister sabır ister. Kutlu bir mücadele esnasında nefesi kesilenler nefsine esir düşenler çıkmıştır. bundan sonrada çıkmaları muhtemeldir. Ben diyen bencilliğe gömülen nice insan bu dünyada gelip geçmiştir. Biz duvarında harç olmayı önceliğine almayan her zaman fitneyi körüklemiştir. Cahilce tribünlere oynamak asla marifet değildir. Kendini tanımak atasını tanımak geçmişini tanımak geleceği ile sorumluluk üstlenmek marifetlerin marifetidir. Hiç kimse davadan daha önemli değildir. Hiç kimse vazgeçilmez değildir. Şunu bilmenizi isterim ki yoldan çıkan davanın önünde engeldir."



"MHP zirveye çıkacaksa ki Allahın izniyle çıkacaktır bireyselden arınma esastır. Başaracaksak birlikte, mücadele edeceksek birlikte, vatan ve millet uğruna öleceksek de birlikte ama adam gibi olacağız.

Umutsuzluğa yer yoktur, yılgınlığa gerek yoktur. Davayı öne çıkarmak yerine kendi için sinsi sinsi çalışana geçit yoktur. Yufka yüreklilerle çetin yollar aşılamamıştır. Zaman kaybına oyalanmaya bayat taktiklere aldanmamız katlanmamız hatta alttan almamız söz konusu bile değildir. İpte cambazlık yapanlara hoş görüyle bakamayız. Türkiye'nin gerçeklerini şuurla kavramalıyız."



"Vatan bizden hizmet bekliyor. Ülkücü olan ülkücü yaşayan tertemiz vicdanlar herşeyin en güzeline müstehaktır. Bazı insanlar başkalarından 1 dk önce hareket ettiği için kahraman olmuşlardır.

Ülküsü olmayanın çamurdan farksız olduğuna inandık. Her sözümüzün bir fikri dayanağı, her düşüncemizin tarihi bir arka planı, her teklfimizde yere düşmüş alın teri belirleyicidir."



"Türk milleti bitmeden bu dava bitmez. Hangi çılgın bize kefen biçecek kadar aklını kaybetmiştir? MHP gönüldedir, gözdedir, bilektedir, duadadır. Türkiye biziz, biz Türk milletiyiz. "



"9 temmuz 2018 de yeni hükümet sisteminin ilk bakanlar kurulu sayın erdoğan tarafından açıklanmıştır . Bu bir millattır. Önümüzdeki 5 yılda 2023 hedeflerini yakalamanın mücadelesi verilecektir.

Türkiye düşmanları sürekli güç toplamakta sürekli açığımızı kollamaktadır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi tam olarak oturmalıdır.

15 Temmuz ihanetine birlikte karşı koyduk. Türk milleti demokratik rüştünü bir kez daha ispatlamıştır.Cumhur ittifakı Türkiye'nin güvenlik zırhıdır, milli birlik ve beraberlik şuurudur. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi amacına kilitlenmiştir. Yeni Hükümet sistemi'nden geri dönüş yoktur. Cumhur ittifakı bunu teminle geleceğe mesuldür. Uyum sorunları giderilmektedir. 31 mart mahalli idari seçimlerinin makul ve beklentiler doğrultusunda neticelenmesi en büyük arzumuzdur. Eğer 31 mart'ta başarısız olunursa karşımıza büyük bir risk çıkacaktır. Şayet önlem alınmazsa yeni sistem emekleme çabasındayken büyük bir zarar görecektir. Yeni sistemin yaşaması için Cumhur İttifakı'nın kazasız belasız yoluna devam etmesi milli beka açısından mecburidir."



"Sokaktan medet uman bozgunculuktan yarar bekleyen zillet ittifakı kaldırdığı hançeri Türk milletinin sırtına indirmek için tetikte beklemektedir. Zillet ittifakının amacı budur. Malum çete Türkiye'nin altını kazıyor.

El birliği yapmışlar Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin altını oyuyorlar. Demirtaş'a AİHM'in hadsiz ve menffi kararından memnun olan sadece CHP ve HDP değil, İP'te bunların içindedir. PKK'lı Demirtaş ile ilgili çamur karar bir rezilliktir. "



"15 Temmuz'a tiyatro diyenler aynı merkezden kumanda edilen siyasi şeytan üçgeninde buluşan köksüzlerdir. Mondros ortaklığı ayaktadır. Yıkım ekibi faaldir."



"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini devirmek 15 Temmuz'da yarım kalan işgali tamamlamak isteyen alçaklar son koz olarak 31 Mart için çalışmaktadır.Bu aşamada susmak gaflettir.

Alayı gelsin hepsi zillet şemsiyesi altında toplansın hiç fark etmez. Eğilmez başımız teslim olmaz imanımızla Türk deriz Türk milleti deriz. Türkiye Cumhuriyeti'nin hak ve hukunu son nefese kadar savunuruz.

MHP hareketi taraftır. Milliyetçi Hareket Partisi taraftır, Türkiye'nin yanındadır. Cumhur İttifakı'nın tarafındadır. Biz bu kararımızı yeni değil on yıllar önce verdik. 1990'lı başında 2023'ü hedef gösterdik. Kara görünmüşken önümüze çıkan olursa da ya kenara iteriz ya da üstüne basar eze eze geçer gideriz. Türkiye kaybetmeyecek. 24 Haziran'da iradesini gösteren milli uyanış bir kez daha kuşatmayı yaracak. MHP de fedakarlığını millet, bayrak, ezan ve henüz doğmamış Türk nesilleri için yapacak. Fedekarlığımız fikrimizin faziletidir. "



"Biz cumhur ittifakına taktiksel bakmadık, bakmayacağız. İstanbul 'un dışındaki her seçim bölgesinde diğer siyasi partiler gibi adaylarımız olacaktır. Siyasi belirsizlikler ayyuka çıkmıştır. Beka diyen cumhur ittifakına bağlılığını her fırsatta bağıran MHP buna nasıl boyun eğecektir? Türkiye üzerinde oyun kuranlar hepten azıtmıştır. Biz bu sürece tepkisiz kalamazdık. Sessiz şekilde seyredemezdik. Ülke yararına bundan neden kaçınalım? Demirtaş üzerinde yeni bir senaryo hazırlığı, demokrasi dışı eğilim ve özlemler tehlike sinyallerini aşırı şekilde ortaya koymaktadır."



"İnançla söylüyorum ki Türkiye nin çıkarları neyi işaret ediyorsa biz o taraftayız ve dün ne söylemişssek bugün onu söyleriz. Son kararımızı beka hassasiyeti üzerinden vermemiz önemli hale gelmiştir.

Elimizi taşın altına koyacağız fedakarlıksa gene yapacağız. Buradan açıkca ilan ediyorum Milliyetçi Hareket Partisi, İstanbul dışında Ankara ve İzmir'de de aday göstermeyecektir. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin adayları kim olursa olsun 3 büyük şehirde desteğimiz tam olacaktır. Bu irademizde pazarlık yoktur, gizli anlaşma yoktur, al ver süreci olmamıştır. Diğer her yerde adaylarımız vardır, adaylığı belli olan dava arkadaşlarımız da çalışmalarına devam etmektedir."



"Bir başka önemli kararımız da şudur. Zillet ittifakının paydaşı olan CHP, HDP, İP ve diğer yedekleri her nerede ortak aday çıkartırlarsa çıkartsınlar biz hazırız, onlarla her seviyede mücadeleye kararlıyız. Zilletin ortak adayları nerede karşımıza çıkıyorsa, işte orada Cumhur İttifakı'nın ruhuna uygun, uyumlu hareket etmeye sonuna kadar varız. Ona buna bakmayacağız, kulak asmayacağız, Türkiye'yi yem ettirmeyeceğiz, tutsak düşürmeyeceğiz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini de hedef alan kim varsa karşılarında bizi bulacaktır. Mesele Cumhur İttifakı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, mesele bunlarla uyumlu mahalli idareler yönetimlerinin terkip ve tecellisidir. Kim ne söylerse söylesin, ne yaparsa yapsın fasa fisodur. Bir kulağımızdan girecek, diğerinden çıkıp gidecektir."