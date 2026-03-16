MHP Lideri Devlet Bahçeli, Batı Asya’daki kaosa ve Mescid-i Aksa’nın ibadete kapalı tutulmasına sert tepki gösterdi.

Bölge başkentlerinin kaderinin Türkiye ile birleştiğini vurgulayan Bahçeli, "Ankara ile Tahran’ın ufku aynı yöne bakmaktadır" diyerek bölgesel dayanışma mesajı verdi.

MESCİD-İ AKSA TEPKİSİ

İsrail’in kutsal mekanlara yönelik kısıtlamalarını eleştiren Bahçeli, Mescid-i Aksa’nın statüsünün korunması gerektiğini vurguladı. Bölgedeki istikrarsızlığın sadece yerel değil, küresel bir tehdit haline geldiğini belirten MHP Lideri, kutsal değerlere yönelik saldırıların karşısında kararlı bir duruş sergilenmesi gerektiğini ifade etti.

"ANKARA VE TAHRAN’IN UFKU BİRDİR"

Bölge ülkeleri arasındaki senkronizasyonun önemine değinen Bahçeli, özellikle Türkiye ve İran arasındaki stratejik benzerliğe işaret etti. Bahçeli, "Ankara ile Tahran’ın ufku aynı yöne bakmaktadır" ifadesini kullanarak, dış müdahalelere ve emperyalist planlara karşı bölgesel başkentlerin ortak hareket etme zorunluluğunu hatırlattı.

BEŞ BAŞKENT, TEK KADER

Batı Asya'nın geleceğinin bölge halklarının elinde olduğunu savunan Bahçeli, kader birliği vurgusunu şu sözlerle genişletti:

"Ankara, Bağdat, Şam, Kudüs ve Gazze’nin kaderi ortak paydada birleşmiştir. Bu coğrafyanın güvenliği ve huzuru, bu başkentlerin sarsılmaz bir iradeyle yan yana durmasına bağlıdır."

MHP Lideri Bahçeli'nin sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamanın tamamı:

''Ankara ile Tahran’ın ufku aynı yöne bakmaktadır. Ankara ile Bağdat ve Şam’ın, Kudüs ile Gazze’nin kaderi aynı ortak paydada birleşmektedir. Onbeş gündür kapalı tutulan ilk kıblemiz Mescid-i Aksa’nın hüznü hepimizin, Müslümanım diyen herkesin yürek sızısıdır. Bu zulüm mutlaka son bulmalıdır. Temennim, Siyonist-emperyalist kumpasların karanlık dehlizlerine düşmeden, kardeşlik şuurunun ikmaliyle derlenip toparlanmak, görüş açımızı kapatan kabus bulutlarını imanımızın itibar ve haysiyetiyle dağıtmaktır. Kadrini ve kıymetini hakkıyla ifa etmeyi ümit ettiğim bugünkü Kadir Gecemizde, kendimize dönerek yanlışların nerede yapıldığını, açıkların nerede verildiğini, zaaf ve zayıflıkların nerelerde tebarüz ettiğini temiz bir vicdan eşliğinde teşhis edip buna muvafık tedbirler almak tarihi bir sorumluluktur''

''Aziz Türk milletinin, Türk-İslam aleminin, yurt içinde ve yurt dışında yaşayan bütün aziz vatandaşlarımızın mübarek Kadir Gecesi’ni tebrik ediyor, dualarımızın ve müşterek hedeflerimizin potasında buluşmayı halisane şekilde diliyorum. Kadir Gecemiz mübarek olsun diyorum. Cenab-ı Allah Türk milletinin, gönül ve kültür coğrafyalarımızda onurlu bir hayatın mücadelesini veren kardeşlerimizin yar ve yardımcısı olsun diye dua ediyorum''